陳凱琳膽生毛雲南玩空中飛人　倒掛狂揈十足上《歡樂滿東華》

前港姐冠軍陳凱琳上月與老公鄭嘉穎去雲南旅行慶生，好動的她繼在港於山邊做高危動作後，今次更行動升級，挑戰玩空中飛人。她昨日（6日）在社交網分享玩空中飛人的影片，她更大膽玩倒吊，網民指她簡直是monkey girl，可以加入馬戲團。

她留言：「當時我有問老公想唔想一齊玩㗎！佢話空中飛人就唔使啦！你慢慢玩，玩得開心啲，我去bar飲番杯嘢先。」陳凱琳又表示兩人去麗江三天：「我們玩、我們吃、我們笑，好耐冇試過兩個人有番少少quality time。」

從其分享的照片及影片可見，她繫上安全帶及威吔後，雙手捉緊玩空中飛人的橫桿，然後工作人員將她推出去，陳凱琳更大膽到玩「倒掛金鉤」，僅以雙腿倒吊在橫桿上，同時雙手向路面的工作人面say hi。之後她更不忘擺出單腳屈膝的靚甫士拍照，最後她安全着陸。

不少網民留言驚嘆她的行為，「嘩！愈來愈夠膽」、「monkey girl」、「呢個媽媽真係夠晒好動又有型」、「歡樂滿東華」、「準備加入馬戲團？」有網市民更問陳凱琳玩空中飛人時害怕嗎？她回應：「not scary！」