何猷啟前妻齊嬌養仔女年花120萬　向富二代Say No

賭王三房兒子何猷啟（Orlando）2018年與圈外女友齊嬌（Gigi）秘密在海外註冊結婚，兩人婚後育有兩個女兒，直至2020年7月，何猷啟因被爆與一名神秘女伴行街，其後發聲明表示與齊嬌已離婚數個月，齊嬌亦和兩名女兒移居上海生活。近日齊嬌接受內地傳媒訪問，罕談與何猷啟的一段婚姻。

當年何猷啟與齊嬌由相戀到結婚的過程十分低調，有指出身內地的齊嬌只屬小康之家，曾從事教育及金融工作，因工作關係需要內地與香港兩邊走，經由朋友介紹而認識何猷啟，兩人在2018年於海外註冊結婚並育有兩女。不過這段婚姻只維持了兩年便分開，離婚後齊嬌變得更為低調並暫停更新社交網，直到近年才以新形象現身，經常在社交網分享近況。近日網上流傳一段短片，內容是齊嬌激罕重提與何猷啟的一段婚姻，在訪問中，齊嬌表示一對女兒一年開銷大約要120萬，而她的收入每月一個月最少3、40萬。

問到能否接受男生條件不太好？齊嬌說：「我一直都可以，條件當然不能說讓我去養你，我接受不了。」目前單身的齊嬌被問下一段感情要弟弟或那種有質感的大叔？她很快便說：「一定是大叔，再也不想找弟弟，因為我的前任就是比我小，然後我不再想找所謂的富二代，No！」不過再問對愛情和婚姻又有否期待和憧憬時，齊嬌說：「傷感一點就是可能對男人、對婚姻已經沒有太大的希望，但是我們還是得要抱有那份對愛情的憧憬。」不過齊嬌又稱不會再結婚。

雖然由豪門媳婦回歸平淡，不過齊嬌依然好富貴，不時周遊列國歎世界，貴為兩女之母的齊嬌，曾報讀香港城市大學與清華大學合作EMBA＋MPA項目「城大EMBA」學位，齊嬌是首屆「2019班」的學員，她去年曾在社交平台貼上戴四方帽行畢業禮的相片並留言：「歷盡三年，隔着疫情。我們清城第一班終於畢業啦！在求學的道路上，要更加努力更加進取！」齊嬌還曾以兩孩之母的身份分享個人經驗給懷孕中及已生產的媽媽：「不能因為有了孩子就完全沒有自己的社交圈子了，久而久之，會被社會淘汰，會跟社會脫軌。總而言之，我想表達的就是不能因為有了孩子就丟了自己。」齊嬌最常見面的似乎是何超蓮，她曾分享帶女兒跟何超蓮約會的照片，關係依然友好。