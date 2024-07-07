與炎明熹待遇天淵之別！姚焯菲否認得寵：冇特別多咗工作

無綫女團After Class成員姚焯菲（Chantel） 、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）飛起炎明熹（Gigi）的《音樂出沒 Let’s play together》演唱會，將於7月19及20日假麥花臣場館舉行，昨日（6日）由新西蘭返港的Chantel，今日（7日）就偕Yumi及Windy合體為演唱會舉行簽唱會，有200粉絲排隊簽名，而無綫高層樂易玲及採訪隊到場支持，跟被傳因合約問題遭無綫雪藏的Gigi，日前出席活動時，不見有無綫高層現身兼冇採訪隊到場的情況相比，得寵度可謂有天淵之別。3位「聲夢小花」還各自Solo跳唱，打頭陣的Yumi，表演前因音響出現問題，令她大頗為尷尬。

Chantel表示今次留港3星期，由於剛返港問題，尚未跟其他成員為演唱會夾歌夾舞，又指一向有跳舞，所以有信心應付跳唱部分，亦會跟其他成員以不同組合表演，3人還有會跳唱新歌。問到現缺了Gigi，女團名可需更改？Chantel：「冇諗過呢個問題。」Yumi和Windy則謂：「係我哋3個嘅合唱歌啫。」

至於演唱會上可會請嘉賓？3女表示Rundown已排好，況且嘉賓名單由公司決定，至於可會請Gigi睇騷？Chantel表示：「未開始搞飛。」Windy則指要視乎Gigi可有時間，Yumi說：「交由公司處理，我哋都冇飛喺手，同埋我哋都冇時間，因為個騷有好多環節要準備。」

3女又說和Gigi都各有各忙，未有機會聯絡，不過Windy話仍然關心Gigi，相信她在社交網上載黑圖及邊唱歌邊喊，只是夜闌人靜時，情緒較易傷感關係，自己亦曾試過，覺得屬正常事。Chantel再補充Gigi性格很正面，她們又謂自己的合約是私隱，不便公開談論，Chantel就覺得：「無論去邊或者留喺邊間公司都會有一齊嘅合作機會。」

問到Gigi傳被「雪」後，可覺得工作機會增加？3女同聲表示：「唔覺得，冇特別多咗工作，亦唔覺得受寵多咗。」Chantel又謂有機會唱處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》，只因無綫覺得適合，也希望有機會加入劇組客串一角，因她也有追《愛》劇。