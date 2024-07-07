吳若希自認符碌命　想收張馳豪做契仔

無綫劇《反黑英雄》今日（7日）劇組主要演員在油塘宣傳，袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張馳豪（Aska）、何沛珈和顏仟汶等出席，現場公布兩個喜訊，首播7天跨平台總收視達26.2點及2024兩線劇集首播收視冠軍的好成績。吳若希（Jinny）由佛山趕返港，驚喜現身首度現場唱出劇集插曲《空白》，Aska獲大批粉絲應援，玩遊戲時晒出麒麟臂，Jinny講笑想收他做契仔。

Jinny自認有眼光，早年已邀請Aska擔任洛杉磯演唱會嘉賓，讚他有型和唱歌好聽，笑言有份落力推薦他。透露正在佛山拍《巨塔之后》，凌晨坐車返港途中遇上爆胎，延至早上7點才到港，今晚便趕返佛山繼續開工。唱《空白》時想着張振朗救姚子羚一幕，好有畫面，對網民指新歌比《越難越愛》更洗腦，自認條命好符碌，覺得是好事，並即場邀與Aska出合唱歌。Aska被起哄除衫，他卻怕醜不想每次都除衫，希望大家會想起他的歌而非除衫，提到炎明熹悼念前輩李玟時爆喊，可有安慰？Aska指自己跟Gigi同是感性的人會明白，希望她盡快回復笑顏。

提到Jinny讓出麥花臣檔期給李龍基開騷一事，她說：「唔關我事，因為同基哥有共同朋友，希望佢演唱會大賣，佢最近因為新聞而心情起伏大，雖然佢鏡頭前笑笑口，但希望大家畀多啲諒解。」她解釋自己是接了商演、為了要見陳洛軍（林峯）而放棄開騷，又笑言期待張馳豪開騷，可以請她做嘉賓。

袁偉豪（Ben）笑言不敢跟年輕人Aska正面交峰騷肌，指近日工作較忙少操練，對於劇集成績理想，他與子羚都表示滿意，期待之後再創佳績，講到張振朗與陳山聽缺席，二人分別忙於拍劇及工作。

早前他們到廣州宣傳，行程緊密，子羚指內地粉絲比較溫柔，但玩遊戲熱身後就變得熱情，期待未來有更多機會到內地登台工作。Ben直言希望開拍電影版或前傳，以另一個身份出現，又表示恨拍喜劇及愛情片，問到對手？除了身旁的子羚之外，好想同老婆張寶兒合拍，指寶兒休息一段時間，隨時準備復出工作，又戲言7個月大的兒子「袁咕碌」到時可以照顧好自己，「佢好生性，會自己沖奶飲，哈哈！」子羚也不介意與小鮮肉合拍，笑言任何年紀對手都冇問題。