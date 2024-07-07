本日日本：《精靈寶可寶》聯乘法國品牌　皮丘色水壺超搶眼

被喻為「港女煲」的法國廚具品牌Le Creuset又有新搞作，近日宣布與《精靈寶可夢》（Pokémon）合作，分兩階段推出商品，第一彈將於7月17日起正式發售，7月5日至10日可於日本官網上預訂。1925年誕生於法國的餐廚具廠牌Le Creuset以精湛的琺瑯工藝技術加上豐富的色彩美學設計，深受世界各地的用家愛戴，今次加上Pokémon的特色，為煮食及用餐添上樂趣。最矚目的產品之一是經典水壺，上面有一連串奔跑中的皮卡丘（Pikachu）剪影，水壺採用EOS技術，並配備哨音功能，蜂蜜色壺身搭配幻彩鍋蓋扣，為產品增添了奪目色彩。此外還有高身琺瑯鑄鐵鍋，表面印有Pikachu尾巴圖案，鍋蓋設計則採用了精靈球的浮雕紋理，同樣有幻彩鍋蓋扣。黑色的琺瑯鑄鐵深炒鍋亦十分吸引，鍋蓋上用藝術綫條繪畫了23個Pokémon角色和4種球，最後綴以耀眼的幻彩鍋蓋。另有大師球及精靈球的陶瓷餐具套裝、5種色的陶瓷碗、碟子或杯套裝，令人愛不釋手。