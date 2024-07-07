亮相日本音樂騷　Hanni＠NewJeans封「令和聖子」

日本組合嵐成員櫻井翔主持的NTV電視台8小時的大型直播音樂騷《THE MUSIC DAY 2024》，昨日(6日)假東京幕張舉行，演出歌手陣容鼎盛，包括Number_i、乃木坂46、milet、aiko、KAT-TUN、Mrs. GREEN APPLE、SUPER EIGHT等。

自嵐3年前休團後，久未唱歌的櫻井翔，於特別環節與同門師弟田中樹及組合三代目J Soul Brothers成員ELLY驚喜RAP歌，又彈鋼琴獨奏美國饒舌天王Eminem的名曲《Lose Yourself》。而巨肺天后MISIA則於金澤舉行的慈善騷直播演出，與樂隊GLAY合唱為能登半島災民打氣。

今年節目更邀得多隊人氣韓團助陣演出，包括NewJeans、ILLIT及aespa等。NewJeans除演唱《Hype Boy》及《How Sweet》兩曲外，成員Hanni又再度翻唱80年代偶像松田聖子名曲《藍色珊瑚礁》，完美表現引爆話題，更獲封「令和松田聖子」，成員Hyein亦再翻唱女歌手竹內瑪利亞的名曲《Plastic Love》。

此外，節目又大玩日韓偶像crossover，男團 TOMORROW X TOGETHER(TXT)成員TAEHYUN與山下智久合唱，另一成員HUENINGKAI則與Snow Man成員渡邊翔太對唱，渡邊被彈唱功不及對方。而組合King&Prince演唱新歌《halfmoon》表現失準，引來網民批評STARTO偶像唱功不濟。