瀨長莉莉 成功升Cup又洗底

每個人總係會犯吓錯，有冇辦法可以將人生中嘅污點好似粉筆字咁抹走佢？唔係話唔得，但就有啲難度，今日為大家介紹嘅瀨長莉莉算係成功洗底嘅例子，竟然可以喺拍咗AV之後，順利轉型為寫真女優兼向舞台劇界發展，真係唔到你唔服！

混血可人兒！

日本寫真界同AV界存在千絲萬縷嘅關係，但又可以話係壁壘分明，寫真女優下海拍AV係相當普遍嘅現象，相反，AV女優要轉型為寫真女優，難度相當高！當然，有難度唔代表冇可能，好似K奶妹拍羽想，就以AV女優身份跳番入寫真界，仲做埋藝能偶像添！至於今年23歲嘅瀨長莉莉亦成功洗底，而且人氣比剝清光拍AV嗰段日子仲要勁！查實莉莉之所以有機會喺寫真界發展，好明顯同個樣有關。原來阿妹係一名混血兒，爸爸係日本人，媽媽係瑞典人，所以五官生得相當精緻，氣質獨特，加上肌膚鮮嫩白滑，心口對車頭燈仲升埋Cup，自然好有吸引力。

一碟即封盤？

瀨長莉莉拍過AV？係呀！莉莉喺2021年以乃亞憂香之名出道，挾住AV廠Ideapocket新人身份同大家見面，但當時嘅佢，上圍平平無奇，就算有一副混血美女嘅俏面孔，始終無法喺AV界引起廣泛關注。去到2022年左右，阿妹改以聖菜莉莉為藝名，開始轉型做寫真女優，上年再改名為瀨長莉莉，兼且連上圍都升埋Cup，人氣開始上升！

最近，莉莉除咗忙於為舞台劇演出，亦推出首隻寫真碟《リリック》。喺一次訪問中，莉莉透露自己本來冇諗過出碟，之不過又想嘗試新挑戰，所以呢隻碟好有可能係佢最後一隻寫真碟喎！究竟係宣傳伎倆，抑或阿妹真係想有多啲時間向其他方面發展？大家不妨拭目以待。