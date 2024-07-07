邊佑錫淚謝粉絲！金秀賢見台迷勁緊張

憑韓劇《淚之女王》再登事業高峰的男星金秀賢，昨晚（6日）在台灣舉行見面會，是他相隔9年再訪台，吸引6,000名粉絲朝聖。

金秀賢先用中文跟大家打招呼，並指雖然已是他此次巡演的第4場，但依然十分緊張，笑指只要緊張便會結巴：「如果我說到一半突然安靜下來，你們笑就對了，就算不好笑也要笑。」現場粉絲便配合大笑，金秀賢立即說：「我甚麼都沒說，你們就哈哈哈，我覺得很害怕，請把剛剛的話當作沒聽過！」

他在見面會上不時來回走動及搬椅子，希望看清楚每個地方的粉絲，他說：「看到大家的臉，讓我想起一部電影，跟初戀有關係。」之後才想起是《那些年，我們一起追的女孩》，主持便追問：「你的初戀在這裏嗎？」嚇得金秀賢立即學翻譯用中文澄清：「等一下！等一下！」

他準備唱《All of me》時有粉絲突然上前送花，金秀賢立即制止：「你不能這樣，這樣很危險。」但最後還是把花收下，其他粉絲亦有樣學樣，他便再度制止，指自己還要唱下一首歌，並請工作人員幫他將禮物收走。而金秀賢在唱歌時因為太緊張而走音，他似乎亦對自己的表現覺得不滿意，搞笑地說自己無法用歌聲報答大家：「我會認真演戲，唱歌我會戒一段時間，未來會用更好的作品回報大家。」最後他又走下台跟粉絲近距離互動，更大方送簽名，相當寵粉！

另一邊廂，憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫昨晚在首爾舉行見面會，他在見面會讀信多謝粉絲：「我只是一個平凡的人，但遇上大家之後，我變成一個很特別的人。」期間他一度感觸落淚。見面會結束後，大批粉絲在場館外等候邊佑錫，邊佑錫特別現身跟大家揮手道別，叫大家要快些回家。