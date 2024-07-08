星玄｜戴祖儀新歌反應好貼文派真福利　網民竟要求呢樣嘢？

今日係7月8日農曆六月初三，肖豬嘅朋友財運佳，但牽涉投資問題要量力而行。無綫小花戴祖儀（Joey）就係肖豬，近年唱而優則演，雖然出身家境富裕，但入行6年以來，從冇向家人拎錢，全因佢初期有投資股票，而且仲投資藝術品，更曾以68萬購入一幅畫，Joey你依家財運佳，但若然要大手購入藝術品作投資嘅話，就要記得量力而行。

Joey上個月底再推出新歌《全集中呼吸》，雖然忙緊拍劇未有時間去為新歌做宣傳，但自新歌上架以來，已破23萬嘅點擊率，唔少樂迷都大讚歌曲好聽之餘，又讚Joey唱功有進步。Joey得悉歌曲評價同反應都唔錯，就喺社交網上留言感謝大家支持：「最近拍劇，還沒開始跑宣傳～但成績好似不錯唷！謝謝大家的愛，大家想要甚麼福利！講！」唔少Fans都指「三點式，是常識吧」、「等緊你搞音樂會」，亦有唔少人留言要求Joey出寫真。

至於幸運星係金牛座，各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。金牛女湯洛雯自同馬國明結婚後，就一直放假養尊處優，以調理好身體為主，最近更做「跟得夫人」陪老公馬國明返內地拍劇，湯洛雯嫁到個好老公，每日都過得咁開心，希望佢哋快啲再有喜事公布啦。