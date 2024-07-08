【是日通勝】

農曆六月初三

甲辰年 辛未月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、安床、安葬

忌：詞訟、置產、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

金牛座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

雙子座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

巨蟹座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

獅子座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

處女座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

天秤座：不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

天蠍座：好人唔怕做，將來遇上困難才會有人幫你。

人馬座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

山羊座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

水瓶座：是時候為人生設定目標，不要再虛度光陰。

雙魚座：小不忍則亂大謀，遇到甚麼事也必須忍耐。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 財運強

（跌）兔 易破財

鼠：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

牛：生活無憂，所有事情都盡在掌握之中。

虎：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

兔：是日沖煞，財運差，易出現金錢損失。

龍：事業發展遇挫折，要保持冷靜莫氣餒。

蛇：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

馬：財運不錯，投資可一試，但不可大意。

羊：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

猴：貴人運強，接連遇上好事，心情大好！

雞：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

狗：待人接物要保持謙遜，多聽別人意見。

豬：財運佳，但牽涉投資問題要量力而行。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

負能量與正能量

「負能量」只見危機，「正能量」帶來轉機。如果你能成功建立「對事物賦予積極意義」的思維模式，即使未來遭遇看似不幸的情況，也有能力不被挫折打敗，克服困境。

養成內省習慣是課題之一，有人會在家中做一個正能量的好風水，若處於大運中，自然有好多選擇都是正確的，但每個人始終都會遭遇到不同運程，是否每年在坊間買一些昂貴的風水物品就能馬上解決？

當運勢有阻礙，除了可從八字去拆解分析，亦應檢視家居和辦公室是否擺放了一些負能量物品，例如一些多年沒有穿着的衣服、破舊的家具、假花等等，我們經常把「除舊迎新」這四個字掛在口邊，但有否明白它的意義，說到做到？記得多年前在內地辦公，看見很多地方尤其是景區的商店都是燈火通明，正如當年的香港，晚上的街道和遊客區充斥着霓虹燈光，但時至今天，政策改了卻沒有代替補上，昔日燈紅酒綠的繁華景象不再，自然甚麼夜繽紛也搞不成。照明是一個家的核心，如果光線太昏暗，不利於財運和健康，也影響城市的繁華發展。

即使他人的看法客觀且正確，但若他對你的想法本來就沒有共鳴，而且是從不同角度在解釋意義，就難以確實掌握狀況，做出正確判斷，不要被其他人擅自賦予不同意義。

扭轉經驗視角，讓痛苦變得有意義，好運自然得以到臨。