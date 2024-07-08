娛圈單打︱逢係閨蜜皆口疏　秘密唔好講太多

電影中，閨蜜係為你兩肋插刀的人；現實中，閨蜜卻往往將你的秘密傳揚開去！嗱，行姐陳彥行多年來將另一半身份保密，點知隨着秘密誕女一事曝光，有相識20年的閨蜜再向傳媒爆料，揭穿行姐老公是誰，激到行姐紮紮跳，認真大整蠱！不過行姐並不孤單，皆因有台灣女星陳妍希陪你！

陳妍希同老公陳曉的婚變傳聞甚囂塵上，仲話陳曉淨身出戶，只求結束關係，不需要分身家；當事人一直冇回應，早前陳妍希喺內地錄影節目及出席宣傳，依然戴上婚戒現身，似乎強調仲係陳太身份。相反，陳曉看似去意已決。他偕老拍檔劉亦菲一齊出席上海電視節白玉蘭獎，以光頭造型示眾，容顏憔悴成個和尚咁款，仲被發現左手無名指光禿禿，婚戒不知所終！

嗯，正當外界議論紛紛、半信半疑之際，陳妍希好閨蜜林心如就嚟為大家解惑嘞！心如出席品牌活動，被問及知否好姊妹婚變，她即條件反射般非常坦白，表示近日未有同陳妍希聯絡，但今年農曆新年聚會，只見陳妍希單拖湊仔，唔見陳曉蹤影！嘩嘩嘩，好事之徒對心如的回應有無限想像，原來陳氏夫婦連中國人最重視嘅過年都冇合體，感情究竟有冇問題，呼之欲出。講真吖，如果感情不變，當有不實傳聞傳出，肯定會齊心闢謠。睇吓林心如同老公霍建華咪知囉，結婚8年，期間傳過婚變，但二人頻頻合體放閃，傳聞不攻自破。

外界都睇得出陳妍希好愛陳曉，似乎放唔低呢段婚姻嘅係女方。心情本來已唔慌好，家陣再畀心如爆一爆料，唔知算係攞景定係靠害呢？