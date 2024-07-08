Jeffrey鋪路「登陸」　客串甜寵劇試水溫

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）正式染指內地市場，以客串身份演出白敬亭及章若楠主演的甜寵劇《難哄》。近日留港拍攝《寒戰》系列電影的他，未有因而推掉其他工作，希望多參與影視作品磨練演技。據知，《難》劇日前拉隊來港取景，拍畢時台前幕後合照留念，赫然發現Jeffrey躋身女主角章若楠旁邊，更獲贈「煞科花束」，不少網民笑言以為自己眼花。

向星級導演取經

據悉他今次以客串身份演出，但由於簽下保密協議，一直未有對外多言。有可靠消息指，他之所以答應，全為台灣導演瞿友寧，原來他一直很欣賞對方的作品，由經典台劇《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》至近期轉戰內地的《親愛的，熱愛的》，均贏盡口碑及收視，並造就鄭元暢、林依晨、李現等多位偶像，難怪Jeffrey對與瞿導合作趨之若鶩。雖然只獲安排進組數天「小試牛刀」，但Jeffrey已向身邊人表示獲益良多，身兼兩組「捱眼瞓」亦值得。

另外，月前成功開拓泰國市場的他，近日積極為新歌《老積》宣傳，有泰國Fans集資於「Tuk Tuk車」賣廣告應援，他亦有在社交網發文致謝。