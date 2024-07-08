何雁詩籌款騷善款接近7位數　見到陳瀅即爆喊收場

由歌手鄭俊弘（Fred）及太太何雁詩（阿詩）任發起人，為2歲兒子Asher同患「天使綜合症」童籌款的《天使綜合症慈善演唱會》於今（7號）晚假西九戲曲中心舉行。Fred和阿詩夫婦同台為演唱會揭開序幕，在Fred結他伴奏下，穿上長裙的阿詩獻唱一曲，期間大螢幕播出媽媽給患上天使綜合症女兒的親筆信。之後嘉賓JW（王灝兒）、方力申，蘇永康等輪流登場。到場支持阿詩的姊妹團SIXTERS 好友，包括陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶及吳嘉熙，還有汪明荃、黎諾懿、薛家燕、張子丰及緋聞女友王菲、郭柏妍、麥明詩偕老公盛勁為及高層樂易玲等。

騷後，Fred和阿詩齊接受訪問，指慈善演唱會相當成功，估計善款接近7位數字，而演唱會只是幫忙病童籌款的第一步，希望除「天使綜合症患者」受惠外，亦可對罕見及遺傳病患者得到幫助，起互相扶持作用，同時感激到場及支持的朋友們，囝囝的契爺和契媽，兩人表示：「呢份人情一世都還唔晒。」阿詩又謂在今次的慈善騷中只是小人物，有不少不識的地方需要求教及幫助。

問到為何囝囝沒上台？他們說囝囝在開騷前一日及總綵排時有到場，但開騷太夜又黑，加上擔心囝囝會攰及害怕，所以才沒有安排他登場，不過囝囝到場時有玩樂器，且玩得開心。

問到阿詩雙眼通紅，她說忍淚忍得好辛苦，怕喊就影響演出，不過在後台和陳瀅見面時就終於忍不住淚水，她謂：「因為係好朋友，人就放鬆咗。（好大壓力？）係好大，但將壓力化為動力。」她透露謂將成立網上新頻道分享特殊家庭的生活，而書展亦會舉行相關活動，至於個人亦於8及9月推出新歌。