方力申泳手被Foul仍嬲爆　輿論下已有議員聯絡

歌手方力申（小方）今（7號）擔任《天使綜合症慈善演唱會》嘉賓，他表示4月11號時收到何雁詩的邀請及得知其囝囝Asher患病消息時大感震驚：「佢囝囝半歲時開生日party，我都有去，好佩服Fred兩公婆喺照顧囝囝咁忙同咁苦惱嘅時候，咁有心去做呢個慈善演唱會，我當然全力支持，期間有問佢哋搞成點，依家佢哋好成功可以全數將善款捐出，同埋可以召起社會關注。」又謂看見演唱會上播出6歲患病兒童其母親的心聲時，也感動到眼濕濕。

他謂過往有參加幫助智障人士的活動，尤其較年長智障者的行為可能引起外界誤會，所以需要接受更多教育及付出更多耐性，望外界對病患者多包容，又講笑謂自己也要食藥：「我都要食抗抑鬱嗰啲，所以你哋要包容我。」

問小方可為防下一代患遺傳病而作準備？他就話經了解後覺得防不勝防：「如果醫生話你有300份之3嘅機會有問題，你博唔博呢？好難嘅，我都有諗過將自己（精子）拎出嚟先，再驗吓抽啲好啲嘅，但同何雁詩傾過，就算做人工受孕，bb都可能會患呢個病，所以唔使多想。」

另外，小方開辦的泳會，其一名9歲男學生在游泳比賽成績優異，但因泳會級別不夠高而未能參加錦標賽，香港游泳總會發聲明指若開放所有「競賽屬會」參加錦標賽，將影響該會的屬會計分制，同時沒回應男學生參賽資格問題，令他在社交網表示對泳總的聲明感震怒及失望。小方稱嬲之餘亦感委屈，自感除是前游泳港隊成員，為泳隊立下不少汗馬功勞，對推廣游泳亦不遺餘力，還自設推動游泳的慈善機構，笑言：「我依家年紀老邁仲推動緊啲年輕泳手，估唔到個聲明最後嗰句話希望啲報道唔好咁負面，會影響年輕泳手，令總會聲譽受損。我覺得委屈係佢哋冇為泳手利益着想，一路同我哋講制度，我咪嬲囉，亦都冇答到我嘅問題，泳手都係香港人，係喺佢哋嘅屬會，喺佢哋個比賽度達標，佢哋個會要計分，話我個泳會唔適合攞資源，我都寫信畀佢哋話我哋唔要攞資源，獎牌都唔畀佢，只可以畀佢游水，完全唔明。」

談及被指其泳會未夠班，他就覺得：「講得啱，係我個會未夠班，但唔係個選手未夠班，我個泳會唔夠班，都係總會話啫，問題係總會唔係宣傳個泳會，係幫泳手普及，如果我嘅泳會唔得，咁我唔使做啦，唔係應百花齊放嘅咩？我提出係因為覺得唔公平，佢嘅聲明上有冇問候小朋友？」

問到發表「憤怒了聲明」可助解決問題，他指總會在輿論壓力下，情況可能有改變，亦有人提議聯署請願，也有議員聯絡他，不過覺得總會條例需要修改：「有幾難啫，講出嚟都畀人笑啦，個回應咁冇水準，對總會一定失望，亦對香港游水發展不樂觀。」