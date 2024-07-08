觀塘福建中學代表香港勇奪　2024 MATE ROV水底機械人世界錦標賽亞軍

【營業資訊】2024 MATE ROV水底機械人世界錦標賽在6月22日於美國田納西州舉行，吸引了來自17個國家和地區參與，一共79隊來自大專院校、高校和中學的水底機械人隊伍參與，競爭非常激烈。香港參賽隊伍取得驕人成績，福建中學在Ranger Class奪得全球亞軍；香港城市大學在Explorer Class奪得全球季軍，而香港科技大學則奪得最佳行銷展示獎。

在早前四月份的地區競賽中，部分比賽項目因雷暴天氣而取消，福建中學取得了2024 MATE香港賽區第二名。機械人隊成員利用賽規內的規則，拍攝短片向大會自薦參加國際賽，幸好得到工程及科技學會香港分會主席及香港科技大學教授胡錦添博士的鼓勵及推薦，最後獲得千載難逢的國際賽參賽資格。在地區競賽後，福中學生反思地區賽的不足，即時改良了機械人的設計及演示的內容，最終獲得全球亞軍的殊榮，令人鼓舞。

得獎同學們表示深切地感受了團隊合作、創新思維及勤奮拼搏的重要。在比賽期間，學生與來自世界各地的隊伍互相交流，從中得到更多經驗和創新想法，令他們在中學生涯中，獲得了十分寶貴的經驗。

福中機械人隊成員表示特別感謝工程及科技學會香港分會(IET)、科技大學教授胡錦添博士及工程及科技學會香港分會主席的推薦，城大水底機械人隊、「中學創新實驗室」計劃及福建中學的支持，讓他們有機會參加這場集合世界各地大專院校及中學精英的國際賽事。同時，亦會繼續努力為母校、香港和國家贏取更多榮譽。祝賀福建中學的水底機械人隊站在新的起跑線上，必將再創佳績！

學校資料：

地址：九龍觀塘振華道83號

電話：2578 1745