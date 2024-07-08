Colossea×Norge 2.0　孖艇合體　雙龍出海

熱愛玩遊艇的朋友，十居其九都是為了追求一種無拘無束的體驗，當然不甘於長時間困在船上，所以不少超級遊艇總會預留直升機泊位，讓船主可隨時隨地起飛，享受另一種出遊方式所帶來的快感。今次介紹的概念遊艇「Colossea」就更加特別，竟然跟一艘巨型飛艇合體，猶如雙龍出海，極其架勢！

非一般上層建築

「Colossea」是Lazzarini Design Studio的最新力作，該意大利設計工作室曾發表多款充滿未來感的概念遊艇，由造型前衞的天鵝船「Avanguardia」、可於水陸橫行的「Crabmaran」，到霸氣十足的「Prodigium」，無不令人嘖嘖稱奇。

至於長204米的「Colossea」，船體造型相對平實，但細看之下，你會發現上層建築與別不同，貌似一枚超巨型欖核，還可隨時跟船體分開，皆因其真身是一艘名為「Norge 2.0」的飛艇，而且絕非裝飾，可以隨時升空！

設計靈感來自N1

先由飛艇部分說起，設計靈感源自於上世紀在意大利羅馬首次試飛的N1飛艇，長106米，以碳纖維製造，輕巧而堅固。內部有10間獨立套房，可容納24名乘客和10名機組人員，確保每位乘客能享受最高級的出遊體驗。當飛艇要跟遊艇分體，安全繩索會自動鬆開，讓前者順利升空，並由3萬立方米的壓縮氫氣提供動力，加上配備了8個電動機，能以165公里/小時的速度飛行。

盡用船上空間

值得一提，「Colossea」與「Norge 2.0」的合體，有別於直升機降落在停機坪，不會令遊艇少了可用空間，從預想圖所見，當飛艇升空後，位於其下方、貌似鬥獸場的室內區域就會在瞬間變成露天，當中有泳池和休憩設施。另外，主甲板有另一個泳池，前方可供直升機停泊，船尾亦有一個異常寬敞的海灘俱樂部，可滿足船主的玩樂需要。

性能方面，「Colossea」由3台HTS引擎驅動，最高航速達到22節，與此同時，還可利用飛艇的螺旋槳，獲得更有效率的航行體驗。