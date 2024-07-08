張敬軒居所被鋼琴老師「誤闖」　奇遇記熱爆網絡

早前有自稱任職上門鋼琴老師的網友在社交網聲稱誤闖張敬軒居所，引起網民熱議。該網友稱有日依相隔一段時間未見的學生預約上門教琴，抵達單位門口時發覺裝飾及設計跟以前稍有變動，初時不以為意，入門後見為她開門的家傭姐姐跟以前不一樣，又以為學生只是換了家傭姐姐，期間和家傭姐姐表示來教琴，但家傭卻說家中沒有琴，當她進入單位後，再驚覺單位裝修已改頭換面，才開始懷疑自己入錯屋，問家傭姐姐：「Oh is Mr Chan here then?」家傭姐姐Say Yes，更主動上樓通知主人有客人到訪。

不過網友直覺自己搞錯，所以着家傭姐姐先不用上樓，自行到樓下管理處詢問，管理處看更表示：「現在是張敬軒在住，唱歌哪個。」又說張敬軒和助手剛在網友身邊擦身而過，她大為震驚，估計因張姓「Cheung」和陳姓「Chan」讀音近似，所以家傭才誤會，於是再聯絡學生家長，最終得知搬了家的學生忘了通知網友新地址才搞出大烏龍。

有網民對網友所分享的「張宅奇遇記」存疑，因網友貼文後，未見張敬軒有相關回應，但亦有網民大表羡慕，因可一遊張宅，同時要求網友保護張敬軒的私隱，切勿公開地址。