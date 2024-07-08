中菜講究不時不食，來到夏天，很多菜單適時轉季，由家常菜到高級餐飲樣樣有，再加上各式各樣的優惠和主題，想和親朋聚餐，又有得慢慢揀。

美味家常菜

想吃一頓家常菜，不一定要自己動手。沙田一間酒店的高級中菜廳今個7月推出家常菜系列，酒店行政中餐總廚何振雄師傅選用農家食材炮製坊間少見的升級家常菜，梅乾菜筍乾扣羊膝選用澳洲羊膝代替五花腩，燜煮3小時至軟滑入味。鶴藪白菜浸自家鱈魚腐選用大西洋鱈魚，配魚湯享用，猶如入口即化。其他還有砂窩海鮮臭豆腐、客家娘酒雞子煮鮮雞和九層塔黑牛肝糯米燜南瓜等。飯後來點陳皮黑糖咖啡雪糕或焦糖椰子香蕉雪糕，美味又飽足。

買一送一

出外用餐成本高，有優惠最吸引。銅鑼灣淮揚餐廳於7月推出百味珍饈饗鮮宴，頭盤以滬式風雞、花螺和海蝦打開序幕，海參蟹肉迷你冬瓜盅一人一個最消暑，之後就是濃厚的滬式醬油年糕龍躉球、椒香脆皮乳鴿、無錫橙香牛肋肉、鮑魚雞粒燴飯和珍酒紅豆桂花糕，分量十足。惠顧套餐可用買一送一優惠選購指定香檳或紅白酒，指定會員享用套餐，同樣有買一送一優惠。

福建菜系

坊間有不同菜系選擇，飲食更多元化，金鐘一間五星級酒店福建餐廳推出全新菜式，福州老酒醉刀貝以當地青紅和指天椒製作，炸糟鰻以紅麴酒醠海鰻，再加番薯粉炸香，酥脆可口，其他有霞浦頭水紫菜燕湯餃、閩南清蒸東星斑、乾燒紅糟澳洲岩龍蝦、葱香油淋雞、茶王煙熏脆皮雞、客家鹽酒雞、牛肝菌釀豆腐盒拌山紫菜、香辣肉沫四季豆和海鮮福建燴飯等11道菜，吃時配上茶藝師推出的全新泡菜系列就更完美。

午市點心無限添

早市或午市，最愛來一盅兩件醫肚，尖沙咀五星級酒店高級中菜廳現於逢星期一至五推出午市周間無限暢食點心菜譜，當中會有晶瑩鮮蝦餃、蟹籽豚肉燒賣、山竹牛肉球、原隻鮮蝦布拉腸粉等20款點心和甜品可無添食，另有前菜蜜餞黑豚叉燒伴四季春煙熏上素卷，主食有瑤柱蛋白絲苗或四川椒麻擔擔麵。客人於星期一至五（公眾假期外）午市時段，預訂4至5位可享單點點心菜單及午餐套餐75折，6位以上享7折。此外，午市有全新點心如原隻鮑魚酥、春風得意脆皮腸粉、黑松露野菌餃及燒汁和牛烤包等。來到晚市，星期日至四（公眾假期外）推出片皮鴨禮遇，10人以上訂位可獲免費京式片皮鴨1隻，每日限5枱。

大廚發辦

每個大廚都有自己的拿手絕活，灣仔米芝蓮推介粵菜廳近日推出匠心雅宴尊尚美饌系列，行政總廚洪師傅會為客人提供廚師發辦式的8道粵菜，頭盤有椒麻澳洲帶子鮮核桃拼焦糖伊比利亞黑毛豬叉燒，令人相當開胃。湯品是夜香花冬瑤貴妃舌，清甜消暑。主菜有椰皇芙蓉鮮拆澳洲龍蝦球、骨香陳皮欖角煎鯧魚柳、火燄鹽焗斗門奄仔蟹和濃湯杞子番茄煮勝瓜。最後以菌香花膠撈飯和黑糖薑茶水中花拌懷舊芝麻卷作結，令人回味。

創意之選

精緻菜式可引起食欲，中環高級中菜廳近日更換主菜單和點心菜牌，加入不少創意。點心有黑椒和牛千絲酥、一口鮑魚撻、蝶豆花松露帶子餃、青芥鳳尾蝦士和荔蓉金粟竹笙酥等，新出主菜有椰青清湯牛坑腩、玫瑰銀鱈魚、櫻花蝦香芋蒸黑豚肉餅、魚湯竹笙煮星斑、玫瑰岩鹽蒸嘉美雞和蟹肉銀絲炒花膠等，配料矜貴，造型精緻。

辛香惹味

辛香麻辣的菜式最啱嗜辣者，大角咀新開的小店主打重慶小麵和成都冒菜，乾拌麵有泡椒豬肝、滷香黃豆豬手等選擇，麵條選用澳洲黃金小麥製作，配秘製醬料，味道正宗。成都冒菜系列有20款配料選擇，如巴掌肥牛、香滷肥腸、麻辣豬蹄或虎皮鳳爪等，配麻辣、藤椒、金湯酸辣或番茄湯底，再揀埋小寬麵、米線、寬粉或白飯，就為之完美。晚上8時後有無限時任食串燒放題，另又有各款川式小菜，選擇就更多。即日至7月31日，在網上預訂無限時任食串燒放題會有優惠價。