晒廣東話冧港迷！頌樂@MAMAMOO唱《凡星》送驚喜

韓國女團MAMAMOO隊長頌樂昨晚(7日)假亞洲國際博覽館舉行個唱,是她出道10年來首次以個人身份在香港開騷。

她以全白性感造型登場,並以《Colors》一曲揭開序幕,之後她用廣東話跟港迷打招呼:「大家好,我係頌樂!」又用廣東話問:「玩得開唔開心呀?」她指前一晚有外出逛街,大讚香港的夜景很美,又表示很喜歡香港電影,在街上走感覺像變成港產片的主角一樣。

她之後演繹多首懷舊歌曲,包括金光石的《Where the Wind Rises》和《Love Has Gone 》及呂真的《Only Longing Grows》,她又唱出《C'est la Vie》及《The Girl I Used to Be》等舞台劇歌曲,但就發生小插曲,當她想穿上紅色長外套時,卻一直找不到其中一隻衣袖,最後要工作人員上前幫忙,場面搞笑。

她在Encore環節唱出香港女歌手陳蕾的《凡星》,令粉絲十分驚喜,她坦言唱出該曲時感到十分緊張:「我不知道發音是否準確,好亂呀。」而香港粉絲就特別製作影片,回顧MAMAMOO過去10年的點滴,包括她們每次來港的片段,又為頌樂送上蛋糕,祝賀她舉行首次個人巡唱,令頌樂十分感動,她表示:「原來我來過這麼多次,我還記得MAMAMOO第一次來港開騷時被大家的熱情嚇倒,之後幾個月都不斷想起。」她約定會很快再來港,又用廣東話叫大家「小心番屋企」。