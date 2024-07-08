晒廣東話冧港迷！頌樂@MAMAMOO唱《凡星》送驚喜

韓國女團MAMAMOO隊長頌樂昨晚（7日）假亞洲國際博覽館舉行個唱，是她出道10年來首次以個人身份在香港開騷。

她以全白性感造型登場，並以《Colors》一曲揭開序幕，之後她用廣東話跟港迷打招呼：「大家好，我係頌樂！」又用廣東話問：「玩得開唔開心呀？」她指前一晚有外出逛街，大讚香港的夜景很美，又表示很喜歡香港電影，在街上走感覺像變成港產片的主角一樣。

她之後演繹多首懷舊歌曲，包括金光石的《Where the Wind Rises》和《Love Has Gone 》及呂真的《Only Longing Grows》，她又唱出《C'est la Vie》及《The Girl I Used to Be》等舞台劇歌曲，但就發生小插曲，當她想穿上紅色長外套時，卻一直找不到其中一隻衣袖，最後要工作人員上前幫忙，場面搞笑。

她在Encore環節唱出香港女歌手陳蕾的《凡星》，令粉絲十分驚喜，她坦言唱出該曲時感到十分緊張：「我不知道發音是否準確，好亂呀。」而香港粉絲就特別製作影片，回顧MAMAMOO過去10年的點滴，包括她們每次來港的片段，又為頌樂送上蛋糕，祝賀她舉行首次個人巡唱，令頌樂十分感動，她表示：「原來我來過這麼多次，我還記得MAMAMOO第一次來港開騷時被大家的熱情嚇倒，之後幾個月都不斷想起。」她約定會很快再來港，又用廣東話叫大家「小心番屋企」。