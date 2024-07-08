港姐︱郭恩程爆合約糾紛　1米79楊梓瑤識講6種語言

《2024香港小姐競選》擁有1米78模特兒身形的郭恩程（Kelly）經過兩輪面試後，憑高挑身材，成功打入大會近日公布的25名初步入圍名單，更被歸入「選美經驗組」，不過，Kelly卻被指同時間簽約無綫和ACE娛樂兩間公司，爆出合約糾紛。

有指任職模特兒和舞蹈老師的Kelly去年參加ACE娛樂舉行的《Face Of Hong Kong》奪得冠軍後簽下多年合約，但最近參選港姐的她為了入圍，在未有向公司申報下，擅自與無綫簽合約，既隱瞒了無綫，亦無視本身有約在身。有指ACE娛樂確認Kelly是旗下合約藝人，事件已交法律部處理。。

此外，特備節目《2024香港小姐競選 誰是入圍者》昨晚（7日）出街，當中不缺乏臥虎藏龍佳麗，被歸納為「才藝技能組」的盧凱怡、謝淑怡及張萃琳表現出色。盧凱怡（Kerry）自幼稚園開始已學習國標舞，除了是國標舞選手及教師，更是國標舞世界排名前3名選手，比賽經驗豐富，她說：「每年都會飛去世界唔同地方參加比賽，都有一百幾次以上，多到數唔清。」Kerry笑言希望透過參選港姐讓更多人認識國標舞：「希望我嘅出現可以話畀大家知道咩係國標舞，認識到國標舞嘅美同優雅。」

現職鋼琴家的謝淑怡（Zoie）在美國知名學府碩士畢業，主修鋼琴演奏，節目中她身穿高貴晚裝表演彈奏鋼琴，相當悅耳動聽，笑指鋼琴是她的另一半：「由細到大鋼琴陪住我走過高山低谷。」並希望透過參選港姐跳出Comfort Zone。至於，現職建築設計師的張萃琳（Celine），則精通畫畫、攝影、唱歌、古箏、豎琴及打拳等各項活動，動靜皆宜、。

今年的海外佳麗亦實力不凡，來自荷蘭的楊梓瑤（Amina）現就讀北京電影學院三年級，除了會說荷蘭文、英文、廣東話和普通話，更學了4年德文同法文，語言天分高人一等之餘，更擁有1米79的高挑身材，條件優厚。

鍾翠詩、黃詩莹、郭恩程則被列入「有選美經驗組」鍾翠詩（Tracy） 曾於「溫哥華華裔小姐」獲得亞軍和最上鏡小姐，更接受過不少相關專業訓練，她說：「我喺溫哥華華裔小姐接受咗一啲選美訓練，例如行Catwalk同擺Pose等，都可以令我更有自信同表現更加好。」