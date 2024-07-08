毫無預警！Lokman宣布與拍拖7年女友分手

男團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）與女友甄吳露茜（Luxi）由2017年開始拍拖，一直都感情穩定，上年更傳出疑似求婚成功的消息，不過今日（8日）Lokman突然於社交網發長文宣布分手，並已分開一段時間，令外界非常震驚。

Lokman似為分手「掙扎」了一段時間，寫道：「我們已經分開了一段時間，相隔了一段時間才公布，是因為我們也想確認一下事情，確認一下對方，在一個我們都舒適的情況下向大家交代。」Lokman表示同Luxi關係依然良好：「分開是和平的，關係是舒適的，我們也已經踏上成長的路上，更加了解自己和對方。十分感恩一起走過的日子，我們之間只有滿滿的祝福和感謝，希望大家給予我們空間去成長。過後也不會在公開場合對這段關係作出任何回應或討論，希望大家明白與體諒！我們感謝對方！感謝各位！」Luxi都有轉發長文，更透露已到台灣澎湖散心：「聽說看海會讓人心情變好。謝謝澎湖治愈了我，然後我就曬傷了。」

而Lokman去年曾上載花束照及留言「「今次掂晒啦老豆（竇）！」因而被傳已求婚成功的揣測，雖然Luxi曾作出否認，稱Lokman只是「520」送花， 她當時更表示沒有結婚壓力，但外界都睇好他們這一對最終可以修成正果，所以今次他們宣布分手，令大家感到好震驚。

其實MIRROR 12子不少成員入行前已有穩定女友，但入行後就相繼分手，現時只剩Stanley（邱士縉）依然跟「元祖」女友一齊。Stanley與女友Alina拍拖七年感情穩定，而Stanley平時熱愛潛水，曾表示想跟女友將來舉行水底婚禮，不過女友不愛潛水，所以打消念頭。Alina早前於電台訪問中，分享與Stanley相識經過：「我哋係大學讀書時一齊喺主題公園工作認識，識咗十幾年，有次拍廣告撞番，見番一年先一齊。」Alina指即使Stanley人氣急升後，他們拍拖都沒有壓力：「佢近排忙啲，溝通時間少咗，但感情又再昇華咗，學識點溝通先可以維持到一段好嘅關係。」外界希望這一對可以開花結果，打破MIRROR分手魔咒。