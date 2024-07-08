周柏豪東莞開唱順便探親　1米70索表妹都係靚人一族

周柏豪近日忙於在內地舉行巡唱，日前到東莞演出，想不到柏豪開Show還可以順便探親。他的表妹近日在短片頻道上載合照，更帶同兒子到場，身為表舅父的柏豪，因為與表外甥的互動，引起網民熱烈討論。

柏豪近日在內地舉行巡迴演唱會，舟車勞頓，身體有點不適，他在社交網的限時動態自爆：「今晚很累，對不起！現在嚴重耳鳴、頭暈、想嘔，先休息。明更才看大家的視頻，感謝東莞站。」雖然柏豪疑似病倒，仍獲在內地的親友到場支持，當中更見有報稱00後、已是兩孩之母的表妹，外表青春又靚女，而且擁1米70身高，與表哥柏豪同時靚人一族，她更帶同兒子出席。

柏豪期間與小朋友互動：「你叫咩名呀？」、「幾多歲呀？」令不少網民好奇是否甚少見面，感覺好疏離。不過他的索表妹也有留言：「今年見表舅父沒有哭鼻子，值得表揚」、「燊仔祝表舅父演唱會一切順利。」其實去年8月柏豪的表妹曾帶兒子見表舅父，當時周柏豪同樣到內地工作，小朋友見到表舅父時竟然扭計，柏豪表妹當時留言：「帶兒子去找表舅舅指照竟然哭鼻子了，表舅舅說長大了要保護媽媽不能哭哦！」柏豪的表妹之後更笑兒子：「兒子長大肯定會後悔見表舅父的時候哭鼻子。」

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