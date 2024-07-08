《墨雨雲間》「長公主」被插耍大牌　于正洗白幫倒忙

由內地女星吳謹言、王星越主演的復仇古裝劇《墨雨雲間》收視不俗，不但吳謹言再度翻紅，連帶配角演員也受到關注。其中飾演長公主的演員李夢，劇中精湛演技獲得許多好評，但先前她才被發現疑似留言「暗踩劉亦菲」，捱轟情商低和冇品，如今又被爆出難搞、耍大牌等爭議。對此，製作人于正寫下長文，描述自己眼中的李夢，但原本是想幫她洗白，未料卻像是證實了負面傳聞。

于正日前在社交網發文坦言，自己原先相中女星何瑞賢演出長公主，可惜檔期不合，而這時李夢主動找他談合作，便給了對方機會。不過在合作前就聽到不少傳聞，加上李夢前兩任經理人都不約而同來電，控訴她各種難搞行為，於是他便找來李夢見面表達自己的顧忌，怎料李夢沒有為自己辯解，只說了句「人總要釋放一點善意的」，打動了于正，讓他決定試試看。

然而，正式開拍後，于正證實：「李夢進組之後確實有很多地方很奇怪！」包括不適應古裝，會抱怨髮飾重、慣性遲到、偶爾不背台詞要導演發微信督促、跟其他演員沒有「邊界感」，拿起別人的水壺就喝。于正坦言，有時候真的會被李夢的行為氣到，但同時又被她的演技懾服。且她非常勇於認錯：「看久了覺得有點像小朋友，不太像個成人，從剛開始劇組對她頗有微詞，到殺青的時候好像每個人都在幫她說話，這一點蠻奇妙的。」

他直言，有許多大牌演員性格上都有缺陷、活得很自我「表演才會靈動，這也是他們的魅力所在」且許多比李夢更難搞的演員，「因為他們紅了，大家也就忍了，李夢要是大火了，估計那點小毛病也不算甚麼了」。最後，他表示跟李夢合作大致還是愉快的，而很多製作人都向他打聽李夢的狀況，這也便是他最完整的回答。

對於于正這篇長文，李夢直接在底下留言感謝，表示會謹記教訓，好好演戲、好好生活。只是原先該是「洗白文」，卻有網友認為于正根本是火上加油、坐實難搞傳聞：「表面上誇自己幫她，實際上是給她倒幾桶油」、「寫了這麼多還不如不說。」