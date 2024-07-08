4大視帝與2大視后雲集 　向張國榮致敬

4位視帝陳豪、馬國明、譚俊彦及陳展鵬、2位視后胡定欣及林夏薇、實力派歌手胡鴻鈞及JW、《中年好聲音 》的周吉佩、羅啟豪及支嚳儀、《中年好聲音2》的譚輝智及顏米羔、「聲夢3小花」姚焯菲、鍾柔美及詹天文、還有新進男歌手黃奕斌及洗靖峰將齊集澳門開騷，向已故巨星張國榮（哥哥）致敬。哥哥生前好友陳淑芬早前在社交網公布請得四大視帝及兩大視后，還有實力及偶像派歌手開騷，特設向「哥哥」致敬的環節，而《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》更終極延期至7月28日後。

有份演出的周吉佩說：「對哥哥嘅印象係佢歌、影、視三棲都很出色，最深刻係當然係佢喺舞台上嘅演譯，我好鍾意佢嘅《Monica》和《今生今世》等歌曲，以前睇佢《Monica》 MV 時，佢嗰種揮灑自如同舞台感，令我留下好深刻嘅印象，佢係我哋歌手中好神級嘅偶像。」

他透露在今次演唱會中的向哥哥致敬上，他已準備好唱快歌：「我Ready咗 ，你哋Ready 未？」雖然他非首次在澳門做Show，但能和視帝、視后，還有「中年好聲音」的歌手同場演出，大感期待。而譚輝智則表示：「我由細到大都係聽哥哥啲歌大，好鍾意佢，佢係香港傳奇，香港人對佢嘅歌都好熟悉，我鍾意聽慢歌，好似《追》、《今生今世》仲有《風繼續吹》，真係好多好歌。」