天時暑熱，一出街就流到成身汗，唔知大家會唔會討厭流汗呢？AV業界資深人士神仙乙就話愈多汗愈過癮，講緊係日本AV界嘅「發汗系列」，當中嘅女優流到一身香汗，樣子梨花帶雨咁，而體溫上升令慾火飆升，同男優激情互動高潮迭起，的確賞心悅目！

飢渴難耐

喺Prestige出品嘅《野野浦暖發蒸中》入面，野野浦暖予人嘅感覺一向都唔太熱情，為咗令暖妹升溫，廠方特別安排佢喺多個熱辣辣嘅場景，同男優上演激情大戰，例如去到溫泉設施，一邊浸溫泉一邊砌到水花四濺！之後又會去到一個類似桑拿室嘅房間，喺充滿蒸汽嘅情況之下交歡，暖妹出汗愈多，就愈飢渴難耐，直情想玩到男優乾塘呀！

玩接力賽

於TEPPAN推出嘅《愛汁四溢的激戰》當中，有岡美羽呢位爆乳女優除咗擁有肉感體態，慾望仲相當旺盛，同男優一見面就要埋身肉搏！雖然男優們身經百戰，而且床技超群，以指技令美羽連番獲得高潮兼爆發潮吹，但係都滿足唔到阿妹，搵多幾個男優玩接力賽先掂！而美羽被多位男優猛烈進攻，搞到香汗淋漓兼飽晒！

瑜伽催情

Madonna製作嘅《大汗人妻壓在身上腰振》，講述裕太返鄉下探親，並租咗間房住宿，而房東就係身材弗爆又有女人味嘅竹內有紀，每逢中午有紀都會喺屋企做瑜伽，裕太見到有紀誘人嘅身段，加上香汗淋漓，當然睇到眼甘甘，而有紀唔介意之餘，仲邀請裕太一齊練習，當兩人嘅身體互相靠近時，裕太被有紀嘅體香搞到慾望高漲，有紀唔單止冇抗拒回避，更主動騎乘起嚟，強烈嘅快感仲搞到裕太好快就忍唔住中出添！

簡評

今次為大家介紹3部「發汗系列」作品中，本仙最鍾意竹內有紀主演嘅《大汗人妻壓在身上腰振》，原因係有紀身材弗爆，喺床戰中能夠施展出高超嘅騎乘功夫，故事方面講述佢同單身後生仔因做瑜伽而結緣，然後情不自禁上演連場激戰，背景逼真情節又夠通順，令人睇落大呼過癮！