曾傲棐唔怕同VIVA良性競爭　最想同「媽咪」泳兒合作

00後英皇娛樂新人曾傲棐 （Arvin）日前為處男作《FM520》接受專訪，談及出道時撞正公司力捧由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成的新女團VIVA，他直言冇有怕，認為是良性競爭，他說：「公司資源係自己落力爭取，我會自己拍吓嘢，搵平台去宣傳，公司都好自由度高。」又感恩遇上「廿四孝」能幹經理人，指她一個人照顧24位藝人。

而VIVA的4位成員他亦一早在Gym House見過面，問最鍾意哪一位女成員，他表示很難答，不過對相識兩年的ValC印象最深：「之前喺張敬軒演唱會見過，因為佢嗰時做Dancer，我就係做聲響工作，見番就好有親切感，但私下冇聯絡，我放咗工就好少講嘢，（唔係你杯茶？）冇喺呢方面諗，其他3個女仔，就同老闆拜年時見過，之後佢哋就去咗韓國受訓。」問可羡慕女圑可出外地？他就話最期待到日本輕井澤的錄音室錄音，因他最愛的唱片正是在輕井澤錄音，不過如自資到日本圓夢，就要最少斥6位數字，笑言：「就算自己或公司畀錢，都要努力吓。」

問到作為新人的他，最想跟哪邊師姐合作？他口甜舌滑話：「個個都想，不過最想同有媽咪親切感嘅泳兒，佢好照顧人，最記得第一次同佢喺北角嗰間錄音室錄《溝渠暢泳》，佢帶埋黑松露薯片嚟畀大家食，但佢唔食，我入行時有同佢講，佢叫我加油。」

場地提供：中環迷你酒店