傳被電台DJ力追　Lolly Talk揚言專心工作唔拍拖

兩大女團Lolly Talk與Beanies今晚（8日）出席慈善活動，獲大批粉絲撐場。其中Lolly Talk成員阿旦因腳傷未癒，未有現身，其他成員透露阿旦已康復得差不多，定必出席女團的兩周年粉絲見面會。

另外，提到近期有傳電台DJ王遠杰（歪歪）力追多個女團的成員，其中Lolly Talk的阿妹、Yanny及Sinnie成為其目標。阿妹坦言兩人有聊天，對方曾單獨約她出去食飯，但被她拒絕，其他成團亦指阿妹對氣場不合或不對頻的人就不會應約。至於Yanny則指跟對方只是普通朋友間的溝通，沒有試過單獨出來，只試過一大班人食飯。而有指歪歪為追求Sinnie而為她的寫歌，Sinnie表示自己在團員中是首位跟歪歪相識的人，但兩人也沒有單獨見面，通常都是一大班人一起食飯，又笑指自己是i人，無論對方會否約自己，都不會跟對方出去玩，並表示兩人通常都是談音樂上的事情，讚對方有想法，對首歌好有感情。問到阿妹是否很抗拒跟圈中人拍拖？她直言：「都係，我要對7個人（隊友）交代，我對佢哋交代唔到。」而所有團員都揚言沒有談戀愛，專心工作。

至於Beanies的Jaime及釗彤亦盛傳成為歪歪力追對象，不過兩人都否認，並表示對方沒有自己的聯絡方式，故從來沒有私下約過她們外出，通常只會在電台訪問或演唱會遇見，跟ANSONBEAN拍拖的Jaime更自稱已名花有主，釗彤亦突然自爆有男友！

而歌手葉巧琳今晚因身體抱恙，故臨時取消表演環節，由工作人員攙扶上台，在台上全程挽着司儀，兼病容滿臉，但仍在台上清唱了一少段歌曲。她透露由凌晨開始肚瀉，至今去了十多次洗手間。王馨平則表示見到一班年輕歌手，回想起初入行的盛況，非常懷念，她自言有在台後跟其他女新人合照，但就不好意思跟男歌手周殷廷影相，又表示自己非常欣賞《中年好聲音》的古淖文，希望有機會合作。