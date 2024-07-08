曾樂彤變瘋狂修女硬膠上面　連阿Sa都問驚唔驚

曾樂彤自和男圑MIRROR御用音樂監製徐浩撻着後，去年跟英皇結束6年合作關係，但未有放棄追夢等嫁人，早前自資推出新歌《社畜完全體》，更以全新樣貌在相隔2年的新作登場。以住樣子零添加的她，在MV中卻「硬膠」到只餘下厭世樣，被網民形容為「接受過度水光肌療程的陶瓷娃娃」，且造型相當破格，頭戴白紗及穿上類似修女服上衣，但下身露出着了「白絲」的長腿。

而另一個造型更驚嚇，穿黑色背心的她挑戰人體極限，肢體扭曲重現《驅魔人》女主角的經典蜘蛛爬行甫士，加上暗黑氛圍，感覺似拍恐怖片多過MV。有網民留言大讚她勇於創新，亦有人批畫面令人不安，不過其前大師姐容祖兒則在網上留言力撐：「帥！」蔡卓妍（阿Sa）又關心問她拍MV時：「驚唔驚？」曾樂彤回覆：「Creepy（毛骨悚然）。」

曾樂彤接受訪問時，對於前師姐祖兒及阿Sa在網上支持，她感動謂：「佢哋9秒9留言話鍾意，仲有洪卓立、泳兒、許靖韻同舊公司同事，佢哋真係義氣仔女，令我有力量再做落去。」至於在MV中的樣子極膠，原來是戴了面具，透露拍攝歷時逾10小時，過程苦不堪言兼爛面：「上咗妝後唔可以有任何表情，否則面具會裂開，同埋面具吸晒我面上水及油分，初上妝時好似陶瓷娃娃咁靚，但去到後期，塊面有灼痛感同埋闔唔埋眼，個MV度會見我下眼皮被拉到翻白眼，嘴腫又面又紅。」

對於拍攝有自虐感的MV，全因想帶出「社畜」訊息，她表示：「我角色就係一種狀態同感覺，喺職場上遇上身不由已時就係『社畜感』，（有試過？）當然有。」又指創作言首歌時，只想送給感同身受者一個療愈空間：「人唔開心時叫人開心啲係好難聽嘅說話，休息同躺平先係最佳選擇。」