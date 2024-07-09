星玄｜蔡卓妍常同呢位異性好友外遊　預告今年聖誕倫敦度過

今日係7月9日農曆六月初四，肖狗嘅朋友，人緣運好轉，保持笑容可望遇上貴人。肖狗嘅蔡卓妍（阿Sa）上個月先同好姐妹鍾欣潼（阿Gill）、容祖兒、劉雅瑟完成綜藝節目《因為是朋友呀2》嘅拍攝，之後又飛到重慶拍攝內地綜藝節目《青春環游記錄制》，可以話忙到四圍飛，雖然工作行程密密麻麻，但當阿Sa見到Fans後，都仍然保持笑容同打招呼，咁Nice、咁親民，人緣運當然好啦。

阿Sa於《青春環游記錄制》中，被問到「最常和哪位藝人好友外遊」時，她即回答是好友關智斌，節目播出後，旋即登上熱搜。而阿Sa與阿Gill最近忙於到內地拍攝綜藝節目外，仲要舉行巡唱，內地方面剛完成杭州、重慶站後，13日便是上海站，而於11月則會到美加、12月便會到星馬 、澳州、英國倫敦，Sa更透露十分期待倫敦站的演唱，皆因是她們第一次於倫敦做騷，再加上屆時將臨近聖誕節，所以會完成個唱後，便於倫敦放假。

至於幸運星係天秤座，運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。天秤座嘅林淑敏（Mandy）喺處境劇《愛．回家之開心速遞》入面，飾演「大小姐」龍力蓮一角而深受大眾歡迎，Mandy仲不時將劇集新造型，以及自身經歷，放上社交網同網民分享，Mandy運氣好到不得了，記得分享多啲心得，同同路人打打氣，用生命影響生命。