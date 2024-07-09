【是日通勝】

農曆六月初四

甲辰年 辛未月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

金牛座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

雙子座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

巨蟹座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

獅子座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

處女座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

天蠍座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

人馬座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

山羊座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

水瓶座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙魚座：工作表現不似預期，只能怪自己未夠用心。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 貴人撐

（跌）龍 狀態差

鼠：工作忙，易顧此失彼，處事要分輕重。

牛：被棘手問題殺個措手不及，士氣受挫。

虎：運勢不穩，謀事要加把勁，勿怕辛苦。

兔：情緒不穩，對很多事情都失去了興趣。

龍：是日沖煞，整體運勢下滑，身心疲憊。

蛇：沒有壓力和煩惱，與身邊人融洽相處。

馬：心平氣和，可靜心處理一些棘手問題。

羊：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

猴：時來運到，投資方面易獲得滿意成果。

雞：說話要經大腦，否則得罪人也不自知。

狗：人緣運好轉，保持笑容可望遇上貴人。

豬：工作機遇不會從天而降，靠自己爭取。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

皺紋

人的年紀隨着歲月愈來愈大，在面上自不然便會出現皺紋。通常而言，女士的皺紋會比男士為少，同時也比男士遲一些才出現。有些人士說女士的皺紋會比男士遲十年或以上方顯現。有人研究人們隨着心理之變化而產生喜怒哀樂，形成各種不同的表情，所以面部的肌肉有部分收縮、有部分放鬆，血液的循環有強弱快慢，一再反覆而日積月累，終於出現了皺紋。

通常皺紋多出現在額、眉頭、眼尾、鼻樑、左右金甲、口角、下巴等位置。當然，每一個部位出現的皺紋各有不同解釋，對命運亦有不同的影響。不論任何部分之皺紋都不宜太早出現，若十多二十歲便出現皺紋，一般而言都是不好的。最簡單而言，一定是十分辛苦、命運坎坷，故以三十歲後出現皺紋為理想。

鼻是面相上之中心點，所以鼻上不宜有皺紋，不論是橫的、直的、起鈎的都為之大忌。有些人平常在鼻子上是看不見皺紋的，但一笑起來便顯露在鼻樑上有幾條直紋，相學上稱之為養子紋，有收契仔或契女的情況，同時其人亦喜與人唱反調，人家說好的，他便說不好；人家說不好的，他便說好。