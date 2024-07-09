娛圈單打︱同行如敵國　搶位我最先

娛樂圈競爭激烈，一剎那光輝固然並非永恒，一時的失意亦不是永不成功。好啦，講咗一大餐，無非想探討一下，原本聲勢大好的小天后炎明熹（Gigi）被掟入雪櫃後，究竟誰人得益？

嗱，同Gigi合組After Class的幾位聲夢小花，應該最受惠。首先係「國民初戀」姚焯菲（Chantel），小妹妹被指工作量大增，既傳出主唱《愛‧回家》全新主題曲，又破天荒跟另一唱片公司的MC合唱新歌！你知啦，方丈不嬲小器，旗下藝人不可能亮相其他電視台，就連想跟其他歌手合作也非易事。Chantel竟然例外，顯見TVB當佢如珠如寶！

好啦，另一小花鍾柔美（Yumi）可謂第二個獲益！去年傳出Yumi疑不滿所有資源集中在Gigi身上，令她一度萌生去意，諗住疊埋心水去外國讀書。不過短短半年左右，形勢竟出現大逆轉，「死敵」Gigi不再得寵被投閒置散，反而Yumi即將夥同其他兩位After Class成員舉行演唱會！據聞TVB亦落足嘴頭，向原本有意起用Gigi的廣告客戶推銷Yumi，發達啦！

Yumi亦好識做，在高層面前強調不會忘本，係咪意有所指，大家自己諗。至於被問及Gigi續約問題，Yumi就話同Gigi好耐冇見，似乎老友不再。

即係咁，同行如敵國，聲夢小花個個一樣出身，一樣青春無敵，唱跳功架亦似模似樣，如果獲得資源力捧，要跑出絕非難事。Gigi走紅有本身實力及觀眾緣，但大台提供高曝光率亦係主因。家陣解凍無期，結果梗係益晒其他小花！