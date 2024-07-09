梁思浩公開寸人前扮可憐　楊思琦爆Seed：無事搞事！

藝人梁思浩最近頻頻捲入是非，繼近日疑踢爆陳彥行三年前秘密產女，並揭露女兒爸爸真正身份係知名藝人司機一事，事後陳彥行直斥被相識20年嘅朋友出賣，梁思浩即成嫌疑人。點知上一件是非未解決，佢上周五（5日）喺自家Channel節目《娛樂好好玩》中又再爆料，表示有位前香港小姐不時喺人前扮可憐，聲稱被某兩位女藝人欺負，佢同吳家樂都曾受騙，初時佢就列出唔同條件暗喻對方身份，事後佢直接點名就係楊思琦。

事件持續發酵，楊思琦尋日（8日）喺社交網貼出對話截圖大反擊，仲配以歌曲《戰爭》做背景音樂，宣戰意味極濃。楊思琦晒出對話截圖，留言說：「So funny（真有趣）！無事搞事，你是甚麼人啊！？」見楊思琦於對話中表示：「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」對方則回覆說：「所以我哋完全信任你，他呢個人心哋唔好。」楊思琦回覆說：「他要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我。」大批網友留言，幫口狂鬧「有人把口唔收」，暗諷對方人格有問題，更指有人「個個都話係朋友，出賣得嘅全部出賣晒…」等，網上反對聲一片。