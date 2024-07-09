邱芷微預計明年嫁人香港擺酒　陳志忠化療前已雪精子

「賈名媛」邱芷微（Chelffy）與未婚夫兼功夫藝人陳志忠（Wilson）日前現身跆拳道及殘疾跆拳道分會活動兼擔任頒獎嘉賓。Wilson除了傳統功夫外，也是跆拳道黑帶，並曾為電台擔任主持到訪韓國及日本訪問當地跆拳道國家隊及交流，體驗國家隊隊員接受訓練時的刻苦。

早前Chelffy獲Wilson驚喜求婚，Chelffy透露：「原來佢為咗呢個秘密行動，佢一個月前已經搵咗我身邊嘅人幫手，包括我屋企人、好朋友、一齊開工嘅藝人等，搞到個個近排同我講番忍咗一個月好辛苦！」Wilson笑言：「之前諗過好多個求婚方案，其中一個係諗住約佢去旅行請埋啲屋企人去，不過無啦啦唔返工去旅行，佢又會問三問四鬧爆。到後期佢話搞公司五周年Party，我就心諗啱晒！（搵咗邊個藝人幫手？） 我搵咗麥包、黃智賢及成日同佢開工嘅林淑敏拍片，哈哈！（幾時舉行婚禮？）預計明年，我哋都未擇日子，不過呢啲都要同雙方家人商量細節才決定。（會唔會擺酒？）都會喺香港擺酒，可以同各位朋友玩番晚，留港消費吖嘛！」

講到生兒育女，Wilson表示一直都有計劃：「我做化療之前已經做咗精子雪藏。（有否計劃打算生幾多個小朋友？）最好梗係砌夠『好』字，不過都唔想畀咁大壓力Chelffy，所以生咗一個先至再打算。」Chelffy補充謂：「都有網民留言建議我哋兩個都有病唔應該生仔，不過其實依家醫學好昌明，醫生都畀咗好多方案我哋參考及考慮，所以都想畀各位同行嘅患者知都唔使太擔心嘅。」