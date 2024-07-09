悠閒嘗甜　來一口蛋糕小甜點

忙裏偷閒，總想在某個時段來一杯茶湯或咖啡，再配一兩件小甜點，新推出的蛋糕口味、小餅乾，又或鬆軟的Pancake，在家還可慢歎即食茶凍或朱古力，無論出外或在家，都可以好好「甜」一番。

創意貓咪

無厘頭又可愛的貓星人，一向是主子們的心頭好。本地健康及純素蛋糕烘焙店和KOL合作推出貓咪主題甜點，Kitty Cat蛋糕以白朱古力納許打造貓咪造型，客人可選蘋果金寶、檸檬茶或野生士多啤梨等口味，也可揀有機、純素和無麩質。黑芝麻麻糬蛋糕配馬卡龍、朱古力球和食用金箔點綴，另外還有棒棒糖和杯子蛋糕，配上特製的陶瓷咖啡杯碟享用，分外完美，部分收益會捐給指定機構，為有學習障礙的成年人提供幫助。

果香四溢

來到夏日，水果種類繁多，時尚甜點品牌趁機推出兩款新口味。山形縣白桃乳酪撻有乳酪慕絲、白桃果醬和果肉，再加點食用花，清甜多汁。另一款D24榴槤麻糬拿破崙，味道濃郁又有口感。配新出的麥蘆卡蜂蜜氣泡美式咖啡、香橙濃縮咖啡、椰香濃縮咖啡或濃縮咖啡湯力等夏日特飲都不錯。客人於7月15日前選購可獲9折優惠，指定會員於7月11日至8月31日到門市選購，額外有3%折扣。

馬拉榴槤

馬來西亞出產的榴槤一向高質，本地蛋糕及餐飲品牌選用2款當地榴槤打造美味蛋糕。貓山王榴槤麻糬蛋糕會加入約180克貓山王榴槤蓉，頂層是忌廉配榴槤果肉，加乾無花果和朱古力脆脆點綴，夾層是麻糬和忌廉。D24榴槤斑蘭芝士蛋糕加約160克D24榴槤蓉，表層榴槤蓉配椰子果凍和忌廉，夾層是斑蘭海綿蛋糕和榴槤忌廉，清香軟滑。

甜美杧果

甜美多汁的杧果正當造，美國甜點品牌於夏天推出杧果千層蛋糕，班戟皮之間有杧果鮮忌廉和果蓉，表面是呂宋杧砌成的玫瑰花，輕輕一咬，滿口甜美的果香，入口即溶又Juicy。

滲透松露香

鬆松又富奶蛋的梳乎厘廣受歡迎，鰂魚涌西日餐廳在夏天推出3款新口味梳乎厘班戟，士多啤梨梳乎厘班戟頂層的忌廉內藏雲呢拿雪糕，配朱古力醬和紅桑子醬，酸甜有致。富創意的黑松露芝士奶蓋口味，鹹甜交錯好有趣。除此之外，還有香橙咖啡、椰香咖啡沙冰、熱情果抹茶特飲和Kiwi Paradise作配搭，最好不過。

Q彈果凍

熱到唔想出門，最好在家懶洋洋。台式甜品店引入一系列台灣直送的果凍和茶凍，口味包括招牌嫩仙草凍、古味冬瓜茶凍、濃醇杏仁豆腐和泌心檸檬愛玉口味，雪凍享用，質感Q彈又清涼，用來解暑最好。

法國朱古力

實在抽不出時間，來一小塊朱古力，也可提神保持好心情。美國紐約風格Cafe選用法國朱古力加不同食材打造夾心的Bonbons禮盒，海鹽焦糖朱古力內是40%牛奶朱古力及海鹽焦糖夾心，鮮奶咖啡吃出幼滑的鮮奶咖啡甘納許，其他有雙重開心果黑朱古力、香脆榛果、黑芝麻黑朱古力、伯爵茶牛奶朱古力、熱情果椰子朱古力和柚子共8款口味，每顆的味道都各有特色。