吳若希不滿老公接送女員工　粗言公審：趷起條尾就知你做咩

藝人吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）2017年結婚後育有一女一子，不過在結婚初期兩公婆經常因小事爭執，Jinny更會公開大數老公不是，但近年Jinny已甚少再將老公的惡行放上網公審。但今日（9日）Jinny突然在社交網公開跟老公的對話截圖，對老公接送女員工而大感不滿，Jinny更忍不住講粗口，看來今次老公的行為令她相當生氣！

Jinny先是寸爆老公：「好XSweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」老公Alex解釋只是要對方簽MPF，Jinny再說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好XSweet呀，你唔好俾人影X到呀！」Alex見狀即反駁表示：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要比人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我依家做正經嘢都鬧！」

隨後，Jinny再發文交代事件的來龍去脈，自言女人是十分敏感：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生好積極咁話要車同事返工，俾我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！」又言：「我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件俾員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

最後她又以黑底白字對Alex作最後警告，她說：「作為太太，要提就提左，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗八年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」