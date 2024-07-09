孫儷自詡「天選打工人」　天賦異稟奇技Keep靚樣

內地一線花旦孫儷愛喺社群上同粉絲分享生活點滴，不過近年佢時有是非爆出，日前佢分享自己只要一化妝，塊面就唔識得出汗，更指自己被大家稱為「天選打工人」。但估唔到佢此話一出，即惹嚟網友不滿，留言話佢一日賺嘅錢比普通人一年賺嘅仲要多，狂轟佢冇呻辛苦嘅資格。

孫儷近日發文分享，指依家高溫拍劇，一眾演員都仲着住秋天衫，現場所有演員都汗流浹背，又誇張表示「汗流得比眼淚流得還快」，佢嘅對手演員開機5秒更已經開始爆汗，啲汗直向下滴，但佢就靚樣依舊，佢指有唔少人好奇問佢：「你不熱嗎？怎麼臉上一點汗都沒有？」對此，孫儷解釋：「只要一化妝，臉上毛孔就開始懂了要工作了，就算我渾身濕透，臉上是一滴汗都沒有的」不過佢平時唔化妝做運動時，就連眼皮、眉毛出汗，所以身邊人都一致認為佢係「天選打工人」。

本身係同大家輕鬆Share拍攝趣事嘅發文，就引發網友質疑佢賣慘，有人寸爆留言「你一天賺得比普通人一年都多，換誰都能不怕熱」、「收入上億這工我也願意打」、「看你這說的，誰不是大熱天在工作」亦有佢嘅粉絲緩頰表示：「評論區沒事吧？怎麼還上綱上線擱這兒」、「字裏行間沒覺得在賣慘啊」，留言試圖保護偶像。