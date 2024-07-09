郭晉安否認對前妻「見死不救」　強調：我屋企唔會有痰罐

郭晉安在機場某酒店為無綫新劇《金式森林》拍攝大型慈善晚會戲份，安仔笑言慶幸不用上台跳舞否則可能會仆崩鼻。講到拍攝他指天氣熱最辛苦，近日拍攝一場法庭外的戲份笑謂熱到底褲也溶掉，要用強力風扇消暑。至於，拍攝最困難的部份是與陳曉華的戲份，相當虐心，最後更會分開，要好好演繹打動觀眾。

郭晉安與前歐倩怡（Cindy)在5月宣布在2年前已分居，正式結束近18年婚姻。問到安仔拍攝與陳曉華分開的戲份可會勾起離婚的不快事？他說：「冇，做戲還做戲，分得好清楚。（已經放低晒？）冇嘢，其實對我冇影響，過去就過去，希望一路向前，要為前面嘅生活努力，努力工作。」

歐倩怡早前接受楊詩敏網上節目訪問提到4年前曾患了一場大病險死去，當時一直發燒，呼吸困難，更出現失禁情況，之後更暈倒，醒來時頭塞進痰罐度，被枕邊人漠視，沒有協助送院，對於被指「見死不救」？安仔則說：「唔係真嘅嘢唔想講，唯一可以講嘅係，我屋企間房唔會有痰罐，因為係套房嚟。（呢件事係歐倩怡親口講？）係呀，唔係真嘅嘢就唔講喇。（問吓歐倩怡點要咁講？）唔會，因為大家已經分開咗，各有各嘅生活，好難控制到人哋講咩，喺娛樂圈都適應咗唔會高調回應。（即係歐倩怡作出嚟？）你問佢啦。（網民鬧佢忘本？）唔想去評論。（網民話佢放過咗你令城中多咗個筍盤？）多謝大家關心，多謝大家點睇我，無論好唔好我都會接受。（歐倩怡話玩交友App，你都試下？）人哋嘅嘢唔講，我相信緣份，唔相信人去到某個階段就會停止咗，任何事都可以發生。（咁會唔會試吓交友App？）其實我好白痴嘅，電子嘢唔係好熟悉。（唔想提以前嘅事？）大家唔提就唔提囉，向前看努力追求更好嘅生活，同埋為咗對小朋友。」他又透露稍後會陪到英國讀書的兒子開學。