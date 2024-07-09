鄭伊健巡唱3度眼濕濕　低潮期獲Wyman贈歌送暖

藝人鄭伊健日前於英國倫敦舉行巡唱，場地仿如「大型K房現場」，獻唱《友情歲月》、《一生愛你一個》、《感激我遇見》、《極速》、《自動勝利Let’s Fight》等多首經典歌的他，都能引來全場觀眾大合唱，歌迷更熱情地揮動燈牌、手機燈星海，甚至湧到台前握手，非常投入，就連小師妹黃淑蔓(Feanna)唱伊健出道檸檬茶廣告歌時，現場觀眾也齊齊跟住唱，伊健見狀即興重演廣告情節反經典對白，令台下尖叫聲不斷。適逢開騷當日舉行歐洲國家盃賽事，伊健說：「我第一次英國開騷，好難得，多謝你哋選擇唔睇波，嚟睇我演唱會！」

席間伊健還唱出多首出自填詞人黃偉文(Wyman)手筆的歌曲，當晚他亦是座上客，伊健說：「我做咗歌手好耐，你哋知唔知我有段時間無唱歌？跟住就開咗一次演唱會...其實當時我好擔心，因為好耐冇做過，點算呢？周邊啲人同我講『唔使驚㗎』、『畀心機啦』。陳光榮話寫隻歌畀我，寫咩歌好呢？我好好彩遇到Wyman，佢今晚都有嚟！」全場起哄。伊健續說：「其實佢寫咗好多畀我，頭先我都唱咗好多首都係佢填詞。但呢首歌好特別，叫做《新歌》，我唔知大家有冇聽過，因為嗰陣時我低低地潮，有新作品都未必咁多人知道。」

而完場後歌迷不願散場，狂叫Encore後伊健再度出場，唱出《動地驚天愛戀過》時看到台下歌迷全部站起來，揮動手機燈，他又再眼濕濕更一度哽咽，觀眾歡呼聲和掌聲打氣。他說：「所有歌真係唱晒，導演叫我出嚟唱多首歌。點都好，多謝你哋冇離開。」