東方表行推動粵語流行曲　雲浩影性感現身「曲詞印記」開幕派對

由東方表行贊助於7月11日至8月28日在中環大館呈獻的「曲詞印記：顧嘉煇x黃霑x粵語流行曲」展演，今日（9日）舉行開幕派對「Timeless Party」，請來歌手王馨平、林奕匡和雲浩影擔任表演嘉賓獻唱多首粵語流行曲，東方表行董事總經理楊衍傑陪同他們一同現身。其他藝人還有盧鎮業（小野）、周漢寧等。

雲浩影穿低胸晚裝性感現身派對，笑言仙氣和性感屬正常級別，並非行性感路線，習慣冬天穿得密實，所以夏天便可以露手臂，問到下次可以超越更性感？她即卻步，講笑下次定會包實自己。回復單身後無人管可以着得更放？她表示：「想趁後生留倩影， （會否拍攝寫真？ ）今日都影咗好多靚相。」直言不介意出海穿泳衣，但只限一件頭款，因為怕曬黑，也不介意着「阿婆泳衣」。她直認有人追，沒有擇偶條件，只要性格合得來，錫她及價值觀相近便可，「都喜歡運動型男生，我可以陪做gym，但身邊運動型較少，音樂人也可以。同埋如果鍾意收藏腕錶覺得有品味，有時間觀念的男仔都好吸引。」

林奕匡單拖現身，透露太太李靄璣己有8個半月身孕，下個月便生產，指太太肚皮很大擔心太太上落樓梯不方便，及派對人多，故今日留家休息，他讚太太佗B期間一切順利，沒有妊娠反應，但暖男上身的他會替太太着鞋及按摩雙腳。他透露BB房已布置得7788，自三月搬新居後，一切已安頓好。透露自己一向怕見血，但決定會入產房，為BB剪臍帶，「以前曾想過做醫生，但因為怕血，所以放棄了，但人愈大發覺流血不可怕，相信現在不會腳軟，同埋想支持太太。」

提到外母由加拿大來港，最開心是多了住家飯吃，現在最傷腦筋是為BB改名，已翻查了逾千個英文名，想選一個好名，仍未有定案，或之後待BB出世之後再決定，而中文名就交由會長輩改。直言初時並不緊張，但現在產期接近愈來愈緊張，但不能請假太久，因為要努力賺奶粉錢。

盧鎮業（小野）透露早前到台灣開拍新戲個半月，與香港新導演合作，感到好開心，因文藝戲種，最難忘是對白很長，試過最長的對白要講足10分42秒，是入行以來最長對白的一次，戲中他飾演由香港到台灣透過交友Apps認識女仔的苦悶男生，自爆最多NG了10個take。而他與伍詠詩一場戲更重拍40多次，原因是他們在橋上取景，拍攝期間遇上大車經過，機器便震動需要重拍，令佢印象深刻。問他留台多時，有否掛念女友？他說：「OK掛住，女友頭一星期都有來台，不過開機前就返港。」