反黑英雄︱陳少邦被袁偉豪監生轆死　展現極痛式演技

藝人袁偉豪（Ben）於無綫劇集《反黑英雄》與陳少邦乃仇人關係，最新一集講述陳少邦被Ben開車反覆「監生轆死」，由於少邦展現出被輾壓時痛至暴現青筋、痛到失禁、顫抖着雙腳在地上辛苦爬行的苦況，結果被形容為「極痛式演技」。

少邦受訪時透露該場被輾壓戲份足足拍了一個晚上，並感恩劇組做足安全措施，令他有安全感，更指今次是從演以來首次被車撞：「其實拍呢場戲主要係喺架車底下加啲轆，方便工作人員推架車埋嚟夾我，我企嘅地方有個木架畀我做Buffer，當阿Ben開架車轆過我時，我就要喺車尾度跳出去，到佢再褪後轆我時，我又要即刻縮番入去，又喺車頭跳番出去，雖然咁樣跳出跳入都幾辛苦，但覺得幾好玩！劇組仲專登幫我噴濕咗條褲，製造受重傷後失禁嘅效果。」問到場口NG次數，少邦笑言NG得最多竟是掟電話：「部電話仲要一開始就畀我掟到爛晒，個面碎晒，劇組要即時黐番，因為個道具電話得一個！」

對於愈做愈奸，有網友封他做「新一代奸角專業戶」，對此少邦坦言享受做奸角：「最開心係得到大家認同，覺得好有滿足感，因為我都做咗一定數量嘅奸角，所以我對自己嘅要求同壓力都高咗好多，好希望自己可以再進步，每次可以畀到唔同嘅感覺觀眾。」談到少邦與阿Ben當年一同選校草入行，今次相隔27年合作拍劇，少邦大嗌好玩：「今次係第一次同佢真係有對手戲，正式合作好開心，因為大家都多咗唔同經驗同睇法，為咗件事好會不停諗啲嘢去切磋，合作得好有火花。」