ROVER新Band房啟動　展望紅館開騷

組合ROVER剛剛推出了第2首新歌《回魂術》，4子早前受訪分享創作感受，表示新歌想講述的精神，是希望大家同心合力，將一些沒有了、已被破壞了的種精或信念帶回來：「又或者之前香港樂壇會有某啲音樂類型，但係依家冇咗，好想大家一齊合力將無咗嘅嘢帶返嚟，呢首歌可以概括好多嘢。」他們又表示新歌有份參與編曲和作曲部分，歌曲由構思到完成用了大約個多月時間，又表示自首支作品《秒速8公里》推出後，一直有很多不同類型的拍攝：「其實都很想快啲推出新歌，所以我哋都順勢喺台灣拍綜藝節目嘅時候拍埋個MV。」

談到歌曲主題是將失去的東西拉回來，問到各人心目中有甚麼最想拉回來的？王希晉表示加入ROVER前對前路有點迷惘，自加入後便重新找到了一個明確的目標及方向，跟三位兄弟一同進發。雷濠權就表示找回自己團火：「因為夾咗Band有一段時間，出歌、都MV都感覺變得好平常，但加入ROVER之後，嘗試多咗唔同嘅拍攝或者活動，搵返當初夾Band一班人一齊去衝嗰團火，我覺得無論組樂隊好，或者係工作都好，你無嗰團火係好難去堅持。」

至於陳鎮亨就表示想找回自己的信心及自己的魅力所在：「一直以嚟由《造星》到依家都係冇乜信心，對自己唱歌、玩樂器都冇乜信心。」他表示由入行到正式出道是兩個月左右的事，之前一直都是比賽階段，要時間去適應以藝人身份去面對觀眾，及提升自己對高音的演繹。卓金樂則表示加入ROVER後想找回自己的執著，無論在作曲、編曲、填詞及方向也好，不希望得過且過。笑問執著很容易引起吵架？眾人即笑指不要緊，因他們吵架是平常事，每次都會以公平公正的方法去解決。

談到團隊目標，他們希望不論在音樂上，或形象上都想帶給觀眾他們的多面向：「睇到我哋Sad歌、快歌或者不同類型嘅歌都可以做到，依家想做到呢樣嘢先。」他們表示下半年會比較專注造歌：「既然想畀大家睇到我們嘅多面向，我哋就希望做到我哋ROVER四個情緒，就係喜怒哀樂，大家就可以估下係咩主題。」提到他們終於有自己的Band房，他們異口同聲表示高興：「講到Band房就正，因為一隊Band真係唔可以冇Band房，有齊晒器材，可以隨時上去，我們造歌的確係因快咗！」他們希望先儲歌後再想開騷事情，當然也會想有天在紅館開騷。

由當初的比賽對手，變成今日的樂隊成員，4子也表示大家的感情深厚了不少：「一齊出Trip、一齊瞓、一齊拍嘢，讓大家知道大家嘅好嘢同唔好嘢。」希晉更大爆卓金樂鼻鼾強勁：「係我唯一聽過最震撼嘅鼻鼾聲，係怪獸級，你瞌埋眼就會覺得旁邊有隻恐龍瞓緊覺。」陳鎮亨即笑指雷濠權鼻鼾聲也很厲害，又指因對方很快入睡，令他要帶上耳機才睡得著：「佢趁我沖涼嗰陣已經瞓着咗。」除了鼻鼾聲，雷濠權更被爆會匿在浴室個多小時後才洗澡，他解釋會在浴室內「辦公」兼滑手機享受Me time，故跟他同房一定要比他先洗澡，相當爆笑！