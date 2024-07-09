白川希美 雕塑級K奶身材

日本妹以可愛見稱，皆因身材普遍矮小，若然心口對車頭燈特別大，通常會畀到人一個偏肥嘅印象。其實只要接觸得多寫真女優，你會明白唔可以一竹篙打一船人，正如今年24歲嘅白川希美，生得唔算高，但就擁有一副雕塑級身材！

纖腰大波

唔少日本寫真女優都有一對驕人巨乳，但大家都知，對波咁大，體形唔會瘦得去邊，畢竟薄身大波嘅女仔唔係咁易搵，難怪今日為大家介嘅白川希美會有咁多人鍾意啦！

出生於北海道嘅希美，喺好多人心目中，相貌只屬平平，順眼得嚟又唔算好起眼，但氣質樸素，好有鄰家少女嘅感覺！個子唔高嘅佢，之所以能夠得到廣大寫真迷留意，好明顯因為有一對人稱「極上軟乳」嘅天然K奶，再加上條腰相當纖巧，只係得23吋咁幼，令身材曲線好似藝術雕塑咁靚。

演出夠放

白川希美喺2021年投身寫真界，據講佢之前喺社交網發布咗一啲自拍相，因為夠晒性感，其火辣身材旋即成為網民熱話，仲吸引到藝能事務所搵佢簽約。話時話，自從阿妹開始拍寫真，人氣係咁上升，理由係佢敢於嘗到唔同造型，就算露出度極高都唔會Say No！好似早前推出嘅首本個人寫真集《白》，希美竟然大膽到赤裸上身，淨係用一雙玉手當胸圍，遮住重要部位，實在係極具挑逗性！

值得一提，希美嘅最新寫真碟會喺8月推出，一開始喺銷售網絡平台公開預售，即攀升到日間預售排行榜嘅第11位，成績理想，絕對有機會喺正式推出時賣個滿堂紅！