有冇興趣同我打番場友誼賽？（互聯網）

大型體育賽事即將舉辦，運動員都磨拳擦掌奪獎牌，原來四仔脫星早就已化身運動員進行較量，只係拚搏地方唔係賽場，而係喺床上，過程激烈又精彩，觀眾亦睇得興奮無比！

曳曳減壓

正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，運動員台下唔止要努力，減壓亦相當重要，由片廠DORCEL推出嘅《Hard》便以此為題，幾位巨臀脫星飾演舉重運動員，佢哋為咗比賽不停鍛煉，同時佢哋都有秘密減壓方法，就係搵男人曳曳，有人鍾意大隻仔，有人則鍾情瘦骨男，不過無論係邊類型，喺佢哋蹂躪下，每個人都會玩到腳仔軟呀！

高嶺「峰」雲

高爾夫球賽點解會同情慾關係扯上關係？想知嘅話，就要睇Devil's Film製作嘅《Push My Buttons》。由人氣脫星Eva Maxim、Summer Hart等參演，故事講眾女係高球賽選手，為咗奪得高額冠軍獎金，唔止喺球嶺上分高下，仲喺場外使出美人計，以身體換取比賽優勢，如此波譎雲詭嘅比賽，究竟最後勝利者會係邊個呢？

泳后秘密

每位泳手都有一套保持狀態嘅方法，只係喺Vixen炮製嘅《Icons》中嘅泳后，佢哋嘅方法卻係相當四級。脫星演出陣容可謂星光熠熠，泳池曳曳場面更係必睇位，講泳后喺人前Cool到爆，但私底下嘅佢卻係極之淫蕩，每次出賽前都會盡情曳曳，跟住以最佳狀態去比賽。不過對四仔迷嚟講，睇到班脫星高潮迭起，至係最正嘅官能享受呀！

碟評

體育類四仔嘅重點唔係體育，而係睇肉！講到肉光四射，今次3套推介作唔止極具官能刺激，每套作品亦各有賣點。好似以巨臀為賣點嘅《Hard》，作為「股」民當然要捧場啦！而鍾意睇索女嘅話，《Icons》係首選，若然喜歡睇劇情嘅話，《Push My Buttons》一定可以滿足到你！