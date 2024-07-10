【是日通勝】

農曆六月初五

甲辰年 辛未月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：會友、開市、動土

忌：嫁娶、栽種、乘船

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：46、15、04

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

金牛座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

雙子座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

巨蟹座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

獅子座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

處女座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天秤座：工作時不要發表太多意見，可免無謂煩惱。

天蠍座：雖未即時見到回報，但辛勤工作不會白費。

人馬座：生活有些枯燥，經常抱怨，只會影響心情。

山羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

水瓶座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

雙魚座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）龍 易出錯

鼠：幹勁十足，事業上不乏機會發揮所長。

牛：多勞多得，肯付出努力就有理想回報。

虎：桃花旺，好姻緣逼近身邊，不要錯過。

兔：加強溝通，可令感情關係變得更牢固。

龍：心情欠佳，做事易分心，出錯機率高。

蛇：是日沖煞，生活多阻滯，內心受煎熬。

馬：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

羊：財運不錯，投資眼光準，可小試牛刀。

猴：人事問題多，宜保持低調，提防小人。

雞：抵抗力差，身體易出問題，注意休息。

狗：處理文書要小心，多覆核可避免出錯。

豬：眉精眼企，能攻善守，工作得心應手。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

妝容開運

龍年快過了一半，希望脫單的朋友姻緣進展如何呢？女孩子不妨趁夏天改變妝容及衣着，進一步催旺桃花運。

如希望強化事業運，不妨選用深色口紅，有強調專業形象的作用；不過，如希望增加桃花運，則建議多選用較為粉色的口紅，給人容易親近的感覺。腮紅能令女孩子的臉色更為紅潤，如果希望增加職場上的女強人形象，可以掃在顴骨上，增加權力的象徵；但想要多點姻緣，則應把腮紅掃前一些，並以蘋果肌為主，增加親和力及可愛感覺，有助人緣。

在傳統玄學上，其實並不建議大幅度改變本來的眉形，也不要全部拔光，最好依原來的眉形作出修改，避免把眉毛修改得太幼、太淺或太短，配合適當眼影及眼線，保持整體的妝容親和力。

至於挑染頭髮及服裝顏色，如選擇適合命格的顏色，也有助催旺運勢及姻緣。春天出生者，命格木旺，首選白、金及銀色，次選藍、紫及灰色，最好少用綠色。夏天出生者，命格火旺，首選藍、紫及灰色，次選白、金及銀色，最好少用紅色及橘色。秋天出生者，命格金旺，首選綠色，次選紅、粉紅及橘色，最好少用白、金及銀色。冬天出生者，命格水旺，首選紅、粉紅及橘色，次選綠色，最好少用藍、紫及灰色。