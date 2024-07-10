吳若希寸爆老公載女同事返工　句句有骨：佢邊有錯

歌手吳若希（Jinny）與老公Alex爆婚姻危機！昨日Jinny在社交網公開夫妻間的對話截圖，大爆老公載女同事及上對方家，直指男人「身有屎」就怪老婆不體諒，句句夭心夭肺。公開發出「最後警告」的Jinny，回應時嬲爆大講反話：「個仔返學都唔會車啦！車女同事返工應該㗎喎！」

藝人Jinny與老公何兆鴻（Alex）2017年結婚後育有一對子女，結婚初期，兩公婆經常因小事爭執，Jinny更會公開大數老公不是。近年已甚少將老公「惡行」放上網公審的她，昨日突然再度爆Seed，公開與老公的對話截圖，表明對老公接送女員工大感不滿，更忍不住爆粗，留言句句有骨，看來真的㷫爆！

Jinny在對話中先寸爆老公：「好X Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」Alex解釋要跟對方簽MPF， Jinny再說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好X Sweet呀，你唔好畀人影X到呀！」Alex當時仍未知死，反擊：「其實我真係已經好多嘢煩，我唔明點解我咁樣我都要畀人鬧，我唔同你講鬧我都正常，我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我依家做正經嘢都鬧！」

發最後警告

其後Jinny交代事件來龍去脈，指女人十分敏感：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！今朝何生（老公）好積極咁話要車同事返工，畀我話完之後，好有骨氣地講，連車都唔揸自己搭地鐵！」她續說：「我又唔知點解，突然間覺得佢應該係搭地鐵搵佢公司同事，我Chok完佢第一句，佢又真係答我係Wor（喎）！即係我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件畀員工簽！男人呢，就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

最後她Po出黑底白字的「最後警告」，表示：「作為太太，要提就提咗，佢選擇尊重你，定係選擇無視你，係佢嘅決定。有啲人會忍，有啲人會嘈，我呢，同呢個人相處咗8年，太清楚佢咁嘅回答係代表咩！所以呢講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢嘅啫！」

當大家以為Jinny已「收手」之際，依然存疑的她向MPF代理人求證，誰知得出驚人結果，她問：「想八卦依家咩情況，係咪需要Alex親自去搵個員工簽番名今日之內交畀你？」對方食了「誠實豆沙包」回應：「唔係呀，我同佢溝通咗，我聽日下午會去葵涌公司搵佢員工簽名呀。」Jinny打蛇隨棍上說：「但係佢今朝已經去咗佢員工屋企搵佢簽名喎……」

「佢成日都鬧我㗎啦」

吳若希接受東網獨家訪問，大講反話，似乎餘怒未消：「邊有鬧佢，讚揚佢心地善良，自己個仔都唔車返學，走去車自己嘅女同事返工，佢消失咗5個鐘，啱啱2分鐘前，同我Say咗Sorry。（老公消失期間做啲乜？）努力工作啩，我唔知喎，我頭先個Message同何生（老公）講，我好Supportive佢，叫佢加油～繼續努力，日日都要咁做！要有堅持，如果覺得自己冇錯，就每一日都要做落去。」

問到返家會否跟老公談論此事？她霸氣說：「我理得佢返唔返屋企，我都唔喺屋企，日日都拍劇。」她再強調沒有嬲老公，還自命好運：「難得嫁咗畀個心地咁善良嘅老公，我上世應該執到。」並自問做好媽媽及老婆本分，表示如在港時，而老公不肯車囝囝返學，多數由她代勞做司機。未知她是否憑歌寄意，在社交網寫上無綫劇集《反黑英雄》插曲《空白》部分歌詞：「散聚有時，愛恨有時，發夢到此世界來到盡處。」

至於「闖禍」的Alex受訪時表示不擔心太太真嬲：「佢成日都鬧我㗎啦，幾個月就大鬧一次，我習慣，亦唔會嬲佢公開鬧我，之後會見到我哋一家四口去玩㗎啦，我同佢解釋咗啦，不過佢喺內地做嘢，我自有方法氹番佢。」至於太太指他失蹤了5小時，他說只是為工作，又指自己是一家之主：「唔使做嘢咩，我都要搵食。（怕唔怕太太誤會你有景轟？）唔怕，我亦唔敢，好多記者都認得我，我亦都唔係咁嘅人。」

森美斥男人有錯：Jinny內心應該好痛

Jinny突然爆Seed，大批網民食住花生追Po，其圈中好友森美、麥美恩及丁子朗則有不同睇法，當中「人夫」森美雖表示很少理會別人家事，但就語重心長說：「作為男人同老公，要做到老婆擔心、憂心同懷疑嘅話呢，都會係男人嘅錯，我哋應該好好愛錫太太。通常女人愈硬淨，表現到好強悍，內心就愈脆弱，所以Jinny內心應該係好痛。」似乎寄語Jinny老公Alex認低威向太太認錯。

至於平日牙尖嘴利的麥美恩，未知是否被Jinny的霸氣嚇倒，一於少講為妙，只說：「Jinny嘅私人家事，都係交番畀佢本人回應啦！」丁子朗亦選擇封嘴：「兩個人嘅事，留番畀兩個人處理，畀啲空間佢哋。」