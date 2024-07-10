張振朗高鈞賢大熱天時拍追逐戲　辛苦得嚟好開心

藝人張振朗、高鈞賢時正於佛山為無綫新劇《刑偵12》拍攝，劇中飾演執法人員的他們，日前於商場拍攝追賊戲份，期間他們不停被途人索合照，二人都Nice爆有求必應，期間更有不少女粉絲大讚他們靚仔。

最近振朗有份擔演的《反黑英雄》於內地平台及香港熱播中，劇中飾演臥底「徐國賢」的他，演得相當好，與姚子羚的感情線亦令大家看得感動，有網民更留言:「他才是主角，教育不良少年是他，保護大嫂也是他。」振朗拍攝外景時亦有叫粉絲收看劇集，被讚的他接受東網訪問時坦言開心，更希望大家繼續支持，他謂:「我依家拍緊《刑偵12》都覺得唔錯，雖然好忙好攰，但拍得好開心。」

至於高鈞賢於劇中分別跟林保怡、張振朗及曹永廉等都有不少對手戲，他受訪時謂:「保怡同振朗都係我好欣賞嘅演員，振朗年輕又勤力，我又好榮幸可以再跟保怡合作，早幾日同阿廉開工，佢先話10幾年前我哋合作拍《法證先鋒》時都係做執法人員，依家終於大個仔，劇中角色都升級。」高鈞賢於劇中因為飾演高級執法人員，就算拍追逐戲時都以西裝上陣，現時天氣酷熱，問他是否很辛苦時，他笑謂:「真係好熱，就算喺室內都好熱，不過都算好彩，好多硬嘢都由唔使着西裝嘅振朗哽。」