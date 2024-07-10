如廁新體驗！Tempo清爽蘆薈濕廁紙家庭裝　

【營業資訊】先「乾」後「濕」，細菌速速走！「Tempo濕廁紙」系列一直深受大家喜愛繼有迷你裝同35片裝，今年旋即為大眾推出清爽蘆薈濕廁紙-家庭裝（80片 x 3包），一次購買就可以滿足整個家庭的日常需求。Tempo大小事傍住你，為大家帶來如廁新體驗。

「Tempo濕廁紙」擦走細菌同時呵護肌膚 自動式揭蓋設計貼心方便

在現代講究潔淨衞生的生活理念下，先「乾」後「濕」更能徹底地清潔殘留物，確保私密清潔，遠離細菌滋擾。「Tempo濕廁紙」有效殺滅高達 99.9%的細菌*，包括大腸桿菌及金黃色葡萄球菌, 為您和家人帶來清潔及衞生守護。產品蘊含溫和親膚配方，特別注入植物精華如蘆薈、洋甘菊精華等，能呵護肌膚，同時感覺清爽水潤不黏笠。產品經過皮膚科測試，可安心清潔敏感部位，帶來清爽舒適的體驗。此外，產品由內到外亦極盡心思，包裝特別使用自動揭蓋的貼心設計，方便易用，省時省力。「Tempo濕廁紙」用後即可安心沖走，不容易造成淤塞，乾淨衞生。

如廁新體驗潔淨兩部曲

Step 1：使用「Tempo Prestige 閃鑽4層衞生紙」作基本清潔。 Tempo衞生紙獨有完美柔韌比例，加倍柔軟，柔韌依然，大小事都傍住你。

Step 2：使用「Tempo濕廁紙」抹，有效擦走99.9% 細菌*，注入植物精華，觸感柔軟，寬厚柔韌，徹底清潔不沾手。

採用先「乾」後「濕」潔淨方法可助大家加倍呵護私密處，輕鬆抹走粘膩感，就如沖完涼一樣清爽乾淨，潔淨Magic Up！

*產品通過協力廠商檢測機構測試，在實驗條件下，有效擦走99.9%的大腸桿菌及金黃色葡萄球菌。