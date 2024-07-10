暑假好去處　與超萌角色迎體壇盛事

今個夏天，與大家闊別已久、四年一度的世界體壇盛世即將舉行，再次掀起全城熱話。為慶祝盛事和幫一眾運動員打氣，置富Malls及MOSTown新港城中心請來萌物坐鎮，有Kakao Friends角色RYAN、APEACH、MIZU、春植，以及化身全能選手的LuLu豬，同大家度過萌萌暑假。

【Sport Mania 萌爆健兒運動會】

4年一度的巴黎體壇盛事掀起全城狂熱，置富Malls響應運動熱潮並同時為運動員打氣，邀請南韓又萌又淘氣的Kakao Friends來到旗下4大商場，由即日起至10月20日呈獻置富Malls x Kakao Friends 「Sport Mania 萌爆健兒運動會」，今年Kakao Friends人氣新星 — 流浪小貓CHOONSIK春植將會來港秘密練兵，務求成為世界體壇選手，元祖角色RYAN、APEACH、MIZU等也同來擔任淘氣教練，訓練春植這位種子選手。Kakao Friends寄望春植以體壇超新星姿態與夥伴走入置富商場4大萌動裝置，包括有馬鞍山廣場的⁠至“萌”奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖的「萌」動劍擊體操館、紅磡置富都會「Swim-萌」激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大“萌”鬥。

【MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』】

為了迎接盛事，超人氣角色罐頭豬LuLu今個暑假決心要操Fit自己，趕走豬腩肉，參加這場體壇盛事大顯身手！由即日起至8月25日，MOSTown新港城中心首度聯同TOYZEROPLUS攜手打造「MOSTown 新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，變身成最萌運動競技場！場內特設8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，歡迎各位「豚」友及運動健兒前來挑戰！最矚目打卡位必定是「全場總冠軍罐頭豬LuLu」！全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬可愛登場，各位記得與他來一張活力動感大合照！罐頭豬LuLu亦向「豚」友們發出比賽邀請，齊齊挑戰「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置，跟LuLu豬齊齊郁動身體，度過活力四射的開心暑假！