支嚳儀有家教唔同異性黐住影相：為結婚而結婚好危險

《中年好聲音》第一季歌手支嚳儀參加比賽時，已公開已婚及育有一子，擁有一個幸福家庭的她，入行後相當活躍，但她從不會令老公擔心，因為她和老公都有共識，互相都是有底線的人，她說：「我係一個有底線嘅人，從來唔會同異性黐住影相，包括藝人和粉絲在內，我好知道乜嘢唔應該做，呢啲係家教，我入行目的係為唱歌為音樂，想用歌聲影響無自信的人，對小鮮肉無感覺，我老公好好，我好愛佢。」

支嚳儀與老公由拍拖至結婚長達11年，與老公無論興趣、口味，甚至聽音樂品味都一致，三觀和人生理念好接近，她笑言：「我唔會同前度做朋友，佢都唔會，同我底線相似。」她續稱：「如果女人為結婚而結婚係好危險，因為好容易將來為愛情而出軌，夫妻之間步伐不能夠停，好似老公係一個好上進嘅人，為事業奮鬥，我都唔會畀自己退，為夢想奮鬥。」問到有沒有忍過另一半時，她表示：「兩個性格唔同，點樣將容忍變成溝通橋樑呢？與其我忍佢，不如佢都忍我啦！遇到問題，首先諗吓係咪人哋忍你先，要周圍問吓人，唔好以為自己無錯。」她直言沒有對的人，只有對的自己，直言同老公說過，一定不會「離婚」，她表示：「因為我係解決問題，不係逃避問題。」