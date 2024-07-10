【簡潔生活學】小心為上

早前將軍澳發生男童綁架案，光天化日下發生這種事情實在令人震驚，特別是家長們更加提心吊膽，幸好男童已被警方救出並拘捕了兩名疑犯。

說起來，這類搶劫擄人勒索案，隨時代轉變，反被電話及網絡騙案取代，手法更是層出不窮，就算高學歷人士也會中招，不單是阿公阿婆才會上當，一不留神，隨時損失慘重。同事A最近就分享了一件誤以為騙案的搞笑事件。

話說，A一向很少上網購物，因為深怕網上資料被盜用，但由於需要更換濾水器濾芯，而特定型號需要在指定官網購買，只好上網訂，而訂單說明送貨日子大約要7至10天左右。

兩天後，A收到速遞公司電話通知收件，當時A心想難道提早送貨？當速遞員送到來時，她發現盒上是一間通訊商的包裝盒，上面印有光纖網絡終端機產品圖案，她直覺是送錯貨，着速遞員退回，但退回前把包裝盒拍下照片，以防萬一可以追查。

A胡思亂想，是不是給人盜用了信用卡資料，亂買東西？又或是假冒速遞員騙取個人資料？再不是送一些假貨來，騙你打開後要賠錢？A再觀察盒上的資料，姓名地址沒錯，寄件者亦確是訂貨的網站，是否純粹公司搞錯，落錯單呢？

為尋求真相，A打電話到客戶服務查詢，客服人員了解後，說盡快查證一下再作回覆。大約半小時後，客服人員回電，說那個包裝盒其實是「環保再用」，內裏確實是A所訂的濾芯，由於A已退回，會再安排送貨。

事件終於水落石出，純屬誤會一場！可能有人認為A是過於小心，但A又沒有做錯。而公司循環再用紙盒送貨，為環保亦沒有錯。問題錯在，公司未有適當在紙盒擦去或塗掉原有的公司名稱及圖案，否則不會惹來一場大誤會了。

Profile：Kitty Wong

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